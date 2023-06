/FOTO, VIDEO/ Léto je tady a koupání k němu neodmyslitelně patří. Zájemci mohou vybírat z různých koupališť napříč okresem.

Koupaliště Vápenka v Liberci. | Video: Jiří Louda

Děti se rozloučí se školním rokem a budou před nimi letní prázdniny. Jedním z ideálních způsobů, jak trávit volno a zároveň utéct před horkem, představují koupaliště. Řada z nich už otevřela své brány návštěvníkům. Příkladem je koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou, které zahájilo sezónu 1. června.

Před jejím vypuknutím už tradičně opravili a natřeli bazény, došlo k úpravě travnaté plochy, vysadili stromy a keře a opravili dlažby před spodní restaurací a před vchodem. „Máme nový informační systém, před vstupem vyrostl velký orientační panel. Snažíme se zázemí zvelebovat každoročně,“ řekl Deníku provozovatel koupaliště Petr Polda s tím, že primárně patří mezi nejvytíženější období prázdniny, ale návštěvnost podmiňuje slunečné počasí.

V areálu návštěvníci najdou dva bazény, plavecký a neplavecký, klouzačky do vody a dětské hřiště. Občerstvení zajišťují dvě restaurace. Oproti loňsku došlo k mírnému zvýšení vstupného. Zvedli základní vstupné pro dospělého ze 100 na 110 korun, o deset korun se zdražila cena rodinných vstupenek. „Dětské vstupné zůstalo stejné, studenti a senioři zaplatí oproti loňsku o pět korun více. Na druhou stranu jsme zavedli odpolední slevu, od 16 hodin platí skupinové vstupné pro pět a více osob. V tom okamžiku platí každý jen 80 korun,“ přiblížil Polda.

Letos navíc uplynulo 90 let od založení koupaliště Vápenka v Liberci. Pro návštěvníky jsou k dispozici travnaté odpočinkové plochy, dětské hřiště, brouzdaliště i občerstvení. Hlavní sezóna je přes prázdniny. „Vstupné jsme nezdražovali, zůstalo stejné jako loni i díky podpoře města,“ shodli se majitelé koupaliště manželé Jan a Olga Skalníkovi, kteří zde začínali v 90. letech minulého století jako provozovatelé.

Možnost užít si vodní radovánky nabízí i chrastavské koupaliště, které si připravilo několik novinek. Městské koupaliště Chrastava zahájilo provoz na Den dětí 1. června. Vyrostlo zde plovací molo, zájemci mohou využít fitness prvky, jídelní stoly či lehátka na opalování. Byla vybudována nová příjezdová silnice a oplocení. Novým provozovatelem stánku s občerstvením se stal Jaroslav Starý.

Dospělí zaplatí při vstupu 100 korun, po 17. hodině o polovinu méně, děti od 3 do 15 let a držitelé ZTP průkazu 50 korun. Děti do tří let vstupné neplatí. „Doporučuji návštěvníkům zakoupit si permanentky, je to motivující a zaplatí se za čtyři až pět návštěv. Jejich majitelé budou moci dorazit na kondiční plavání, které probíhá každý všední den od 6 do 9 hodin,“ informoval vedoucí oddělení správy majetku chrastavské radnice Petr Bezvoda.

Město Český Dub uspělo při hledání nájemce areálu koupaliště, který se své role ujal na začátku června. Kromě vodní plochy areál zahrnuje i restauraci, kiosek, apartmány a autokemp. Nechybí workoutové a volejbalové hřiště či trampolína. Vstupné se neplatí. „Podle prvních ohlasů se vrací na koupaliště příjemné posezení s nabídkou jídel a dobrého občerstvení,“ podotkl českodubský starosta Jiří Miler.

V Jablonném v Podještědí je koupaliště součástí místního autokempu. Neubytovaní hosté zaplatí vstupné ve výši 45 korun, děti a senioři nad 65 let snížené vstupné 30 korun. Hlavní sezóna trvá od 1. července do 31. srpna. Nechybí dětské herní prvky v podobě prolézaček a houpaček. „Vedle restaurace bude fungovat i kiosek s rychlým občerstvením,“ dodal nový správce koupaliště Kamil Nováček.

Liberečané se nebudou moci letos zchladit v liberecké přehradě Harcov, jelikož vodní dílo prochází rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Přesto nemusí zoufat, jelikož nedávno odstartovalo letošní sezónu hromadným skokem Lesní koupaliště v Lidových Sadech. Od roku 2020 se o tento přírodní koutek stará spolek Lesní koupaliště, který přebral štafetu po příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec. Členové spolku se pustili do díla a začali s přípravou a budováním první části vysněného projektu nového Lesáku. Věří, příští koupací sezónu bude k dispozici prostornější i lépe vybavený prostor.

Koupaliště Sluníčko

Dospělí: 110 korun

Děti do 1 roku: zdarma

Děti od 1 do 15 let: 50 Kč

ZTP, ZTP/P (jejich průvodci): 50 Kč

Studenti, senioři od 60 let: 80 kč

Rodinné vstupné I (dospělý s dvěma dětmi): 180 Kč

Rodinné vstupné II (dospělý s třemi dětmi): 210 Kč

Rodinné vstupné III (dva dospělí s jedním dítětem): 240 Kč

Rodinné vstupné IV (dva dospělí s dvěma dětmi): 260 Kč

Rodinné vstupné V (dva dospělí s třemi dětmi): 280 Kč



Koupaliště Vápenka v Liberci

Základní vstupné: 120 Kč

Děti do 13 let: 65 Kč

Děti do 4 let: 35 Kč



Koupaliště v Chrastavě

Dospělí: 100 korun/den

Děti od 3 do 15 let, senioři, osoby ZTP: 50 korun/den

Děti do tří let: zdarma

Vstup po 17 hodině: 50 korun/osoba

Permanentky na celou sezonu:

Dospělí: 500 korun

Děti od 3 – 15 let, senioři, osoby ZTP: 200 korun



Koupaliště v Českém Dubu

Vstupné zdarma



Koupaliště v Jablonném v Podještědí

Děti do 5 let: zdarma

Děti 6 až 18, studenti do 26 let a důchodci nad 65 let: 30 Kč

Dospělí: 45 Kč



Lesní koupaliště v Liberci

Vstupné zdarma