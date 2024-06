Sezónu zahájilo začátkem června městské koupaliště v Chrastavě . Předcházely tomu úpravy areálu a opravy, a to včetně původní nádrže. Návštěvníci si vedle vodních hrátek mohou i zasportovat, ať už se jedná o stolní tenis či plážový volejbal. V ranních hodinách probíhá i kondiční plavání. „Je to ve všední dny od 6 do 9 hodin. Návštěvník musí mít permanentku a musí být starší 18 let. Permanentka na celou sezonu vyjde na 500 korun, pro děti, seniory a osoby ZTP je to za 200 korun. Oproti jednorázovým vstupenkám je permanentka velice výhodná. Zakoupíte ji na radnici, v infocentru nebo o něco dráž i na koupališti,“ sdělil vedoucí oddělení správy majetku Města Chrastava Petr Bezvoda.

Koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích

Na milovníky vodních hrátek je připraveno i koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou. Před vypuknutím sezóny už tradičně opravili bazény a upravili travnaté plochy. V areálu návštěvníci najdou dva bazény, plavecký a neplavecký, klouzačky do vody a dětské hřiště. Občerstvení zajišťují dvě restaurace a stánek se zmrzlinou. Ceny zůstaly stejné jako loni. Dospělí zaplatí 110 korun, děti do 15 let a handicapovaní 50 korun. Vstupné pro studenty a seniory od 60 let je stanoveno na 80 korun. „Mezi nejvytíženější období patří prázdniny, ale návštěvnost podmiňuje slunečné počasí,“ zdůraznil provozovatel koupaliště Petr Polda.

Kemp a koupaliště Kristýna v Hrádku

Hrádecký poklad Kristýna představuje hlavně v létě lákadlo pro místní i pro turisty. V kempu Kristýna také dokončili přípravu na letní sezónu a lákají na několik novinek. Jednu z nich ocení hlavně pejskaři, jejichž čtyřnozí mazlíčci nesměli řadu let na pláže a po areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku. Na jižní straně Kristýny vznikla psí pláž. „Je to prostor ve stínu stromů blízko písečné pláže. Majitelé mazlíčků tam najdou samozřejmě nejen příjemné prostředí pro své psy, ale i zmíněné stojany s pytlíky na exkrementy. Pokud tedy někdo nevydrží bez svého psa a vezme ho s sebou i v největších vedrech, bude mít v této části stín, trávu i prostor pro vyvenčení v lesním porostu,“ přiblížil novinku ředitel akciové společnosti města Kristýna Miroslav Souček.

Kristýna u Hrádku nad Nisou je zatopený lignitový lom, ve kterém se těžilo do konce 18. století. Nachází se v blízkosti hranice s Německem a Polskem. Jezero má rozlohu zhruba 14 hektarů a maximální hloubku 28 metrů. Využívá se k rekreaci, a kromě koupání také k windsurfingu a plachtění.

Koupaliště Vápenka v Liberci a další koupaliště na Liberecku

Provoz zahájilo také ikonické rodinné koupaliště Vápenka v Liberci, které loni oslavilo 90. výročí od založení. Pro návštěvníky jsou k dispozici travnaté odpočinkové plochy, dětské hřiště, brouzdaliště i občerstvení. Hlavní sezóna je přes prázdniny.

Město Český Dub uspělo při hledání provozovatele restaurace v areálu místního koupaliště, který se své role ujal na začátku května. Kromě vodní plochy areál zahrnuje i restauraci, kiosek a autokemp. Nechybí workoutové či dětské hřiště. „Koupaliště je napuštěné a celý areál připravený na sezónu. Vstup do areálu není zpoplatněn, koupání je na vlastní nebezpečí,“ podotkl českodubský starosta Jiří Miler.

Přírodní koupaliště s písčitým dnem a travnatými okolními plážemi leží i v Novém Městě pod Smrkem. V jeho blízkosti se nachází autokemp a vstup je zdarma. Návštěvníci si mohou zahrát plážový volejbal či badminton, na děti čeká hřiště s klouzačkou a prolézačkami. Jsou tu k dispozici i dvě občerstvení. „Vodu pravidelně kontrolují hygienici a za těch jedenáct let, co mám provoz na starost, voda nebyla nikdy špatná,“ upřesnil ředitel Sportovního a relaxačního centra v Novém Městě pod Smrkem Pavel Jakoubek.

V Jablonném v Podještědí začne sezóna od 1. července a od té doby bude také fungovat stánek, který spadá pod restauraci, jež je plně v provozu již nyní. Areál se může pochlubit novým dětským hřištěm. Dospělí zaplatí 45 korun, děti do 18 let, studenti a důchodci nad 65 let pak 30 Kč.

V rámci Libereckého kraje stojí za zmínku Máchovo jezero. Tam letos proběhly změny a starosplavskou pláž plně vykoupilo město. Ceny vstupného jsou pro letošek na všech plážích totožné. Na hlavní pláže, Klůček a pláž ve Starých Splavech zaplatí dospělý 80 korun. Děti od 4 do 15 let 40 korun, stejně tak senioři a držitelé průkazu ZTP. V případě špatných klimatických podmínek chystají vstupné zlevnit o 50 %.

Na pláži ve Starých Splavech nebudou fungovat všechny atrakce, na které jsou návštěvníci zvyklí. Klouzačky však k dispozici budou. „Bazén se nepodaří uvést do chodu, ale zprovozníme klouzačky. Majitel nám dle dohody dodal čerpadlo a funguje,“ uvedl místostarosta Doks Václav Rejnart. Město se rovněž postaralo, aby se návštěvníci mohli občerstvit. „Pizzerii máme pronajatou na jednu sezónu. Dále budou k dispozici mobilní například stánky s kuřaty nebo café bar. Podařilo se uvést do chodu i toalety, což je základ,“ doplnil.

Liberečané se nebudou moci ani letos zchladit v liberecké přehradě Harcov, jelikož vodní dílo prochází rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Přesto nemusí zoufat, nedávno odstartovalo letošní sezónu hromadným skokem Lesní koupaliště v Lidových Sadech. Od roku 2020 se o tento přírodní koutek stará spolek Lesní koupaliště, který přebral štafetu po příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec.

