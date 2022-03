Příjem žádostí bude probíhat od 2. do 18. května 2022. Kraj rozdělí z dotačního fondu osm set tisích korun. Žádat o dotaci mohou zájemci, kteří vlastní dům na území Libereckého kraje, výhradně na připojení akumulační nádoby ke kotlům splňujícím minimálně 3. emisní třídu, které mají celkový jmenovitý tepelný příkon od 10 kW do 300 kW.

„Liberecký kraj dlouhodobě a systematicky podporuje ekologičtější způsoby vytápění a tento je dalším z nich. Sníží se díky němu znečištění ovzduší emisemi z domácího vytápění a dosáhne se úspory paliva, vyššího tepelného komfortu, nižších nákladů na energii a nižších nákladů na obsluhu,“ shrnul Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Účelovou neinvestiční dotaci z Dotačního fondu LK lze využít na projekty realizované v období od 1. ledna do 31. prosince 2022. Dotace bude poskytnuta až do výše 70 procent z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 30 tisíc korun, a to na výdaje na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu. Více na webu dotace.kraj-lbc.cz.