Kostel v Rochlici se na Dušičky otevře do večera

Liberec – Společné Dušičky pořádá zítra kostel sv. Jana Křtitele v Rochlici. Lidé se tu setkají s farářem i psycholožkou.

Kostel sv. Jana KřtiteleFoto: Wikipedia

Zavzpomínat si, zapálit svíčku, v tichu se pomodlit nebo přetavit modlitbu v přání napsané na papírku. A také možnost popovídat si o svých blízkých či nezahojené bolesti s duchovním nebo psycholožkou. Takovou možnost nabízí farnost na jednom z nejlidnatějších libereckých sídlišť. Zdejší kostel bude právě tento den, tedy 2. listopadu, otevřen pro všechny od 18 do 21. hodiny. „Řekli jsme si, že by bylo dobré více se otevřít veřejnosti, a Dušičky jsou téma, které se dotýká každého z nás,“ vysvětlil zdejší farář Pavel Černý, františkán, kterého lidé znají také pod jeho řádovým jménem otec Bartoloměj. Mladý duchovní, původem z Moravy, působil šest let v libereckých Ruprechticích. Teď by rád oživil společnou komunitu právě v Rochlici. „Kolem roku 2003 to byla nejživější farost v Liberci. Můj předchůdce tu hrál na kytaru, chodilo sem hodně mladých lidí,“ připomněl farář.

NEJSTARŠÍ KOSTEL V LIBERCI

Kostel svatého Jana Křtitele v Rochlici je jeden z nejstarších v Liberci. Bohužel dnes patří i mezi ty nej-zchátralejší. Z evropské dotace se podařilo získat v rámci městského programu peníze jen na opravu kostela Antonína Velikého v centru Liberce, kostela Antonína Pauánského v Ruprechticích a kostela v Hanychově. Do toho v Rochlici teče děravou střechou, vlhkost ničí zdivo a v zimě se tu káže při teplotě kolem pouhých tří stupňů Celsia. Něco takového si v sousedním Německu, kde si i v zimě při mši či koncertě lidé odkládají kabáty, vůbec nedovedou představit. „Někdy nám tady dokonce zamrznou i kropenky,“ připomíná otec Bartoloměj. Opravu církevní památky odhaduje na 10 milionů. Pokusí se o ni požádat některé z ministerstev. Na otázku církevních restitucí se jen smutně pousměje.

„Biskupství nemůže vydávat peníze na rekonstrukce památek, musí je ukládat do fondu, až nebude žádný příjem od státu,“ vysvětlil farář. Zákon o církevních restitucích má totiž dvě stránky. Tou první je vrácení majetku, tou druhou je pak postupný útlum státních dotací. „To znamená, že stát každý rok dává určitou částku, která se postupně snižuje, až bude na nule. Z ní se platí platy duchovních, které rozhodně nejsou nijak vysoké, ale i další režie. například osvětlení, ale i provoz komunitních domů, charit a podobně. „Už teď biskupství propouští řadu lidí z pastorační služby,“ upozornil farář. Podle něj jde třeba o lidi, kteří zajišťují vyučování, ale i další zaměstnance, kteří se starají třeba o dotace nebo účetnictví. Celá agenda tak postupně zůstává na farářích, kteří se kromě kázání věnují také pastorační službě, jsou voláni do rodin nebo se střídají u nemocných v nemocnici či hospici. Jejich pracovní den přitom není od do. Sloužit mši musí každý den, dvakrát denně. Místo relaxace pak řeší provozní záležitosti, týkající se nejen kostela, ale celé farnosti.