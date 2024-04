Mezi obviněné v korupční kauze v Liberci patří i Petr Židek, kterého policisté vyšetřují na svobodě. Ten se rozhodl rezignovat na svoje funkce náměstka primátora a člena Rady města Liberce i na pozici dozorčí rady v dopravním podniku. Nadále zůstává řadovým zastupitelem, ODS mu ale ukončila členství.

Na snímku je Petr Židek. | Foto: Deník/Petr Zbranek

Ve dvou budovách liberecké radnice a v budově Syneru zasahovali minulý týden policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Policie už v korupční kauze obvinila osm lidí v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na opravy komunikací a přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Vedoucího odboru veřejného majetku Lukáše Hýbnera a podnikatele Josefa Nadrchala z Investing CZ poslal soud na návrh státního zastupitelství rovnou do vazby. Mezi dalšími obviněnými je i nyní již bývalý náměstek primátora Petr Židek, je obviněn z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, za to mu hrozí až 12 let vězení. Policie ho stíhá na svobodě.

Židek v pondělí 15. dubna ráno předal primátorovi města rezignaci na pozici náměstka primátora a člena Rady města Liberce a také na pozici předsedy dozorčí rady Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. „Nadále zůstávám řadovým zastupitelem a jsem připraven stále podporovat současnou koalici a její programové prohlášení. Budu se hájit právní cestou a své jméno zcela očistím. I nadále jsem vázán mlčenlivostí, proto nebudu celou kauzu dále jakkoliv veřejně komentovat,“ prohlásil Petr Židek.

Výkonná rada ODS navíc v pátek ve večerních hodinách v návaznosti na závažné pochybnosti a podezření z korupčního jednání v Liberci rozhodla přijatým usnesením o ukončení členství Petru Židkovi a Petru Syrovátkovi. Petr Židek byl vyzván, aby z věci vyvodil patřičné důsledky a rezignoval na své funkce, nicméně ten výzvu odmítl. Ve stejné věci byl Petr Syrovátko vyzván k pozastavení členství. „Oba pánové výzvy neakceptovali, proto Výkonná rada ODS využila těchto mimořádných nástrojů. Výkonná rada zároveň rozhodla o zrušení Místního sdružení Liberec, čímž došlo k jeho zániku,“ informoval tiskový mluvčí ODS Jakub Skyva.

Trestní řízení je současně vedeno ve třech věcech. Nad jednou dozoruje Okresní státní zastupitelství v Liberci a týká se celkem šesti lidí. Jsou stíháni pro trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, přijetí úplatku, podplácení, zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. „Jednou z obviněných osob je úředník Magistrátu města Liberce, kterému za tuto trestnou činnost hrozí trest odnětí svobody ve výměře tři léta až deset let. Trestná činnost souvisí se zadáváním veřejných zakázek na opravy komunikací v majetku Statutárního města Liberce,“ informovala Deník náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová s tím, že v jednom případě byl skutek spáchán v souvislosti se zadáním veřejné zakázky Města Smržovka.

Zbylé dvě kauzy dozoruje liberecká pobočka Krajského státního zastupitelství. Jedna osoba byla omezena na osobní svobodě a obviněna ze zločinu přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby. Za to obviněnému hrozí odnětí svobody v délce pět až dvanáct let. „Jedná se o trestnou činnost korupčního charakteru související se zneužitím veřejné funkce k získání prospěchu či informační výhody pro jiné subjekty v souvislosti s majetkovými operacemi Statutárního města Liberec,“ přiblížila Doušová.

