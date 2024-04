Po obvinění vysokého úředníka a náměstka primátora z manipulace veřejných zakázek a úplatkářství se politická scéna města Liberce ocitá v krizi. Opozice volá po odstoupení primátora a radikálních opatřeních proti korupci.

Zprava Zuzana Kocumová, Jindřich Felcman, Josef Šedlbauer a Anna Kšírová. | Foto: Deník/Jiří Louda

Nedávný zásah policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu skončil obviněním osmi osob, včetně vysokého úředníka a náměstka primátora, z manipulace veřejných zakázek a přijímání úplatků. V reakci na nastalou situaci Starostové pro Liberecký kraj společně s TOP 09 a KDU-ČSL, ANO 2011 a Českou pirátskou stranou ve vzájemné shodě vypověděli ODS společně se Sportovci koaliční smlouvu, jelikož mezi obviněnými je nyní už bývalý náměstek primátora Petr Židek (dříve ODS).

Ostatní koaliční strany pokračují ve vzájemné spolupráci při vedení města Liberce. Podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) jsou v tuto chvíli vyšetřováni jeden bývalý náměstek a jeden úředník a nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o cokoli jiného než jejich individuální selhání. „Například i systém zadávání a kontrol veřejných zakázek máme přísnější, než vyžaduje zákon. Na radnici pracují stovky profesionálů a poctivců z řad úředníků i zastupitelů, kteří si nezaslouží být obviňováni z nějakých nekalostí,“ sdělil Zámečník.

Opoziční klub Liberec otevřený lidem (LOL) je však přesvědčený, že reakce vedení města na aktuální korupční kauzu je naprosto nedostatečná. Podle předsedy zastupitelského klubu Jindřicha Felcmana (LOL) je potřeba, aby vedení města zareagovalo adekvátně a tím přispělo k obnovení důvěryhodnosti liberecké radnice. „Všechna rozhodnutí zvýhodňující společnost Syner nemohl Petr Židek dělat sám. Byl jen jeden člen z celkem jedenáctičlenné rady. Je alibismus ostatních koaličních stran, když veškerou vinu snaží nyní shodit pouze na něj,“ reagoval Felcman.

Podle opozičních zastupitelů by tak měl primátor z této situace vyvodit osobní odpovědnost a vyzvali ho k odstoupení. Jsou názoru, že se dopustil manažerského a politického selhání, které je zesíleno současným postupem, kdy není podle nich schopný reagovat na aktuální krizi adekvátně. „Primátor nyní vyjadřuje překvapení, do médií sděluje, jak je šokovaný. Ovšem prozatím neprovedl jediné konkrétní opatření, neformuloval jediný konkrétní návrh, který by mohl důvěru lidí ve férové fungování radnice navrátit,“ podotkl Josef Šedlbauer (LOL).

Opoziční klub připravil konkrétní návrhy jako reakci na korupční kauzu. Ať už se jedná o okamžitý zákaz zadávání zakázek na technický dozor staveb úředníky či členy rady města na přímo, i u zakázek malého rozsahu, okamžité ukončení spolupráce s právní firmou a odbornými znalci ve věci výběrového řízení na stavebního dodavatele opravy bazénu či okamžitá příprava vnitřní směrnice, která zamezí prodej pozemků města do rukou společností s anonymními vlastníky. „Pověst liberecké ODS, Petra Židka a jejich vazby na společnost Syner byly v Liberci dlouhé roky všeobecně známou věcí. Je tak těžko pochopitelné, že primátor Zámečník Petra Židka i přesto dvakrát přizval do koalice,“ doplnila Zuzana Kocumová (LOL). „Pokud sám neodstoupí, budeme prosazovat na programu čtvrtečního zasedání zastupitelstva odvolání primátora,“ doplnil Felcman.

Liberecký primátor v závěru minulého týdne zadal mimořádnou kontrolu. Ta se zaměří na veřejné zakázky města. Zároveň se písemně obrátil na státní zastupitelství a Policii České republiky, které žádá o spolupráci a stanovisko, zda město může v souladu s českými zákony dál pokračovat v přípravě projektů a zakázek, včetně chystané komplexní rekonstrukce městského plaveckého bazénu. „Odstoupit se pochopitelně nechystám. Nejsem vyšetřován ani obviněn. Pochybení byla u koaličního partnera a v celé koalici jsme okamžitě vyvodili jasný důsledek, že jsme vypověděli koaliční smlouvu,“ informoval Zámečník s tím, že v koalici mají dohodnutý postup a jedenácté místo doplní. „Ještě před týdnem se mnou chtěli spolupracovat a nyní mě vyzývají k odstoupení. Já bych to považoval za pokrytecké a ublížené, že se jim nedopřálo, aby mohli být členy rady města,“ osvětlil.

Před odborem kontroly čeká úkol zaměřit se například na veřejné zakázky odboru majetkové správy, kde působil dosavadní a nyní vyšetřovaný vedoucí. Podle vedoucího tiskového oddělení a vnějších vztahů Tomáše Tesaře se jedná o zakázky, které město soutěžilo přes portál veřejného zadavatele (46 zakázek), ale i ty menší, které dnes už bývalý vedoucí odboru zadával přímo. Jedná se přibližně o 2 tisíce zakázek. „Současně máme příslib pomoci od respektované protikorupční organizace Transparency International, kterou jsem rovněž požádal o spolupráci. Neznamená to, že by město přestalo fungovat. Ročně naši zaměstnanci vyřizují několik set veřejných zakázek a máme kvalitní systém na to, abychom snížili riziko, že dojde k jejich zneužití,“ upřesnil primátor.

Obrátil se i na spolek Oživení, který nabízí například protikorupční audit veřejných zakázek. „Od okamžiku, kdy policie provedla zákrok, jsem přijal celou sérii kroků a opatření, abychom měli jistotu, že neselhal systém, ale jednotlivci,“ dodal Zámečník.