Primátor města Liberce Jaroslav Zámečník reaguje na korupční kauzu a žádá o spolupráci státní orgány, chce se zaměrit na kontrolu veřejných zakázek, například těch z odboru majetkové zprávy, kde působil nyní vyšetřovaný vedoucí. Zároveň požádal přimátor o zbavení mlčenlivosti, kterou v souvislosti se zásahem na radnici podepsal.

Korupční skandál v Liberci, ve kterém policie obvinila osm osob, včetně bývalého zaměstnance magistrátu a bývalého náměstka primátora, z manipulace veřejných zakázek a přijímání úplatků, vedl primátora města Liberec Jaroslava Zámečníka k tomu, že v závěru minulého týdne zadal mimořádnou kontrolu. Ta se zaměří na veřejné zakázky města. Zároveň se písemně obrátil na státní zastupitelství a Policii České republiky, které žádá o spolupráci a stanovisko, zda město může v souladu s českými zákony dál pokračovat v přípravě projektů a zakázek, včetně chystané komplexní rekonstrukce městského plaveckého bazénu.

„Mimořádná kontrola je první fáze prověřování. Současně máme příslib pomoci od respektované protikorupční organizace Transparency International, kterou jsem rovněž požádal o spolupráci. Neznamená to, že by město přestalo fungovat. Ročně naši zaměstnanci vyřizují několik set veřejných zakázek a máme kvalitní systém na to, abychom snížili riziko, že dojde k jejich zneužití,“ sdělil liberecký primátor Jaroslav Zámečník. Před odborem kontroly čeká úkol zaměřit se například na veřejné zakázky odboru majetkové správy, kde působil dosavadní a nyní vyšetřovaný vedoucí. Podle vedoucího tiskového oddělení a vnějších vztahů Tomáše Tesaře se jedná o zakázky, které město soutěžilo přes portál veřejného zadavatele (46 zakázek), ale i ty menší, které dnes už bývalý vedoucí odboru zadával přímo. Jedná se přibližně o 2 tisíce zakázek.

„Loni nás kontrolovala organizace Oživení právě kvůli veřejným zakázkám a ve srovnání s ostatními městy, jsme v jejím žebříčku dopadli nadprůměrně. Od okamžiku, kdy policie provedla zákrok, jsem přijal celou sérii kroků a opatření, abychom měli jistotu, že neselhal systém, ale jednotlivci,“ zdůraznil Zámečník.

Současně předloží radním města návrh na prověření průběhu největší zakázky na zmíněný plavecký bazén. Zároveň požádal o zbavení mlčenlivosti, kterou detektivům Národní centrály organizovaného zločinu (NCOZ) v souvislosti se zásahem podepsal. K tomu ho vedly dotazy od kolegů i občanů, které nemůže aktuálně zodpovědět, aby neporušil slib mlčenlivosti. „Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by šlo o cokoli jiného, než jejich individuální selhání. Protože například i systém zadávání a kontrol veřejných zakázek máme přísnější, než vyžaduje zákon. Na radnici pracují stovky profesionálů a poctivců z řad úředníků i zastupitelů, kteří si nezaslouží být obviňováni z nějakých nekalostí,“ dodal primátor.

Už v minulosti došlo kvůli kauze ke změnám v koalici. Starostové pro Liberecký kraj společně s TOP 09 a KDU-ČSL, ANO 2011 a Česká pirátská strana dnes ve vzájemné shodě vypověděli ODS společně se Sportovci koaliční smlouvu. Mezi osmi obviněnými je i bývalý náměstek primátora Petr Židek (dříve ODS). Židek minulé pondělí ráno předal primátorovi města rezignaci na pozici náměstka primátora a člena Rady města Liberce a také na pozici předsedy dozorčí rady Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. „Nadále zůstávám řadovým zastupitelem a jsem připraven stále podporovat současnou koalici a její programové prohlášení. Budu se hájit právní cestou a své jméno zcela očistím. I nadále jsem vázán mlčenlivostí, proto nebudu celou kauzu dále jakkoliv veřejně komentovat,“ prohlásil tehdy.