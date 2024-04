Starostové pro Liberecký kraj společně s TOP 09 a KDU-ČSL, ANO 2011 a Českou pirátskou stranou v pondělí 15. dubna pozdě večer ve vzájemné shodě vypověděli ODS společně se Sportovci koaliční smlouvu. Tomuto kroku předcházel minulý týden zásah policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Mezi osmi obviněnými je i bývalý náměstek primátora Petr Židek (dříve ODS).

Liberecká radnice. Ilustrační foto. | Foto: Ondřej Kolman

Ostatní koaliční strany pokračují ve vzájemné spolupráci při vedení města Liberce. „Velmi dobře si uvědomujeme, jak zásah policie a v médiích popsaná obvinění šokovala liberecké občany, stejně jako nás samotné. Za této situace už nemůžeme s ODS ve vedení města spolupracovat, protože ztratila naši důvěru,“ sdělil primátor Jaroslav Zámečník (SLK) s tím, že v dalších měsících hodlají nadále poskytovat maximální asistenci policii při vyšetřování a také provést hloubkovou kontrolu všech podezřelých kroků doposud obviněných osob. „To je ostatně i důvod, proč jsem se dnes obrátil na respektovanou organizaci Transparency International a požádal ji o spolupráci při prověření zakázek. Uděláme vše pro to, abychom pomohli zpřetrhat jakékoliv podezřelé klientelistické sítě a obnovit důvěru v město jako instituci,“ doplnil primátor.

Podle Zámečníka jsou v tuto chvíli vyšetřováni jeden bývalý náměstek a jeden úředník a nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o cokoli jiného než jejich individuální selhání. „Protože například i systém zadávání a kontrol veřejných zakázek máme přísnější, než vyžaduje zákon. Na radnici pracují stovky profesionálů a poctivců z řad úředníků i zastupitelů a nezaslouží si být obviňováni z nějakých nekalostí,“ zdůraznil.

Petr Židek v pondělí 15. dubna ráno předal primátorovi města rezignaci na pozici náměstka primátora a člena Rady města Liberce a také na pozici předsedy dozorčí rady Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. „Nadále zůstávám řadovým zastupitelem a jsem připraven stále podporovat současnou koalici a její programové prohlášení. Budu se hájit právní cestou a své jméno zcela očistím. I nadále jsem vázán mlčenlivostí, proto nebudu celou kauzu dále jakkoliv veřejně komentovat,“ prohlásil.

Resort bývalého náměstka Petra Židka, tedy správa majetku a sport, je dočasně svěřen primátorovi Jaroslavu Zámečníkovi. Koaliční strany nyní povedou debatu o tom, která ze stran převezme tuto gesci a obsadí uvolněné místo v Radě města Liberce. „S koaličními partnery budeme nyní intenzivně diskutovat o řešení této nepříjemné situace. Nyní je ale klíčové to, že vzájemná důvěra SLK, ANO a Pirátů zůstává beze změny a pokračujeme v naší práci pro Liberec,“ podotkla náměstkyně primátora Šárka Prachařová (ANO).

Koaliční smlouva si vyžaduje dílčí aktualizaci v podobě ukončení spolupráce s ODS a převzetí gesce a dojde také k aktualizaci programového prohlášení. „Naše priority pro město jsou v programovém prohlášení nastaveny dobře. Současná situace nás ale zároveň potkala téměř v polovině volebního období a rozhodli jsme se ji proto využít pro doplnění některých našich cílů,“ informoval náměstek primátora Jan Hruška (Piráti).

Opoziční zastupitel Jindřich Felcman (Liberec otevřený lidem) vidí jedinou možnost, jak obnovit důvěryhodnost liberecké radnice nejen ve vypovězení koaliční smlouvy ODS, ale přizvání opozice do vedení města. „Jen odvolání Petra Židka nic neřeší. Je potřeba přizvat do vedení města ty, kteří na rizika všech zmíněných rozhodnutí upozorňovali. To je jediný skutečný důkaz, že vedení koaličních stran myslí svůj rozchod s nekalými praktikami na radnici vážně,“ řekl. „Toto jednání koaličních stran nelze hodnotit jinak než absolutní ztrátu sebereflexe a aroganci moci. Zmanipulovaná rozhodnutí stála nebo budou stát městskou kasu desítky, v případě bazénu spíše stovky milionů. Za aktuálním postupem koaličních stran tak jde cítit především strach. Strach, že bychom ve vedení města přišly na jejich další selhání,“ doplnil.

„Jsme přesvědčeni, že vypovězení koaliční smlouvy ODS je rozumný postup a uklidní to emoce, které jsou mezi obyvateli města, a zklidní to politické prostředí. Teď je na koalici zbylých tří stran, jak zrekonstruují radu města a kdo obsadí post náměstka po Petru Židkovi,“ dodal Milan Šír z opoziční SPD.