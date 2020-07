Krajská hygienická stanice nařídila firmě dvoutýdenní karanténu, což prakticky znamená zastavení provozu, sdělil ČTK jednatel společnosti Jiří Vošoust. Firma zaměstnává 70 lidí, testy zatím podstoupilo zhruba 30 z nich.

V Libereckém kraji je aktuálně 76 nemocných. Jejich počet začal stoupat v polovině června, kdy se nákaza objevila v libereckém podniku Magna. Důsledným epidemiologickým šetřením se ohnisko podařilo dostat pod kontrolu.

„Na přelomu měsíců června a července jsme v souvislosti s novým případem českého zaměstnance mimo průmyslovou zónu, u kterého bylo onemocnění COVID-19 potvrzeno ve středu, vyhledali a nechali testovat jeho úzké pracovní kontakty. Vzhledem k dosavadním zkušenostem jsme testovali také agenturní dělníky pracující pro společnost, kteří nebyli úzkými kontakty nemocného. Agenturní dělníci byli pozitivní v 65 procentech případů,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci (KHS LK) Zuzana Balašová.

Zahraniční dělníci, kteří bydlí ve větších počtech na ubytovnách či v soukromých bytech a lékaře navštěvují jen sporadicky, jsou podle hygieniků velkým problémem. „Stačí tedy jedna covid pozitivní osoba, která se vrátí z oblasti s výskytem onemocnění, a to komunitě šíří dál. To znamená, že se může rozšířit do všech dalších podniků a firem,“ vysvětluje Jana Prattingerová, ředitelka odboru protiepidemického KHS LK.

V Libereckém kraji se z covidu-19 zatím 196 lidí uzdravilo, pět komplikacím spojeným s novým koronavirem podlehlo. Hygienici v kraji zatím nechali otestovat 11 034 lidí. Aktuálně je 12 lidí v karanténě nařízené hygieniky, dalším více než 200 ji nařídili praktičtí lékaři.