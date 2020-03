V Libereckém kraji se potvrdil druhý případ nákazy novým typem koronaviru. „Jde o muže z jabloneckého okresu, který se vrátil z lyžařského zájezdu z Itálie. V současné době je v izolaci na infekčním oddělení nemocnice v Liberci. Jeho onemocnění není zatím závažné,“ popsal ředitel liberecké hygienické stanice Vladimír Valenta. Muž ročník 1953 se vrátil z oblasti Trentino. Hygienici už vytrasovali kontakty, s nimiž přišel do styku.

V kraji už otestovali 80 lidí, většina výsledků byla negativní, na výsledky devíti testů se čeká.

ZAVŘELA VĚTŠINA OBCHODŮ

Vláda svým nočním nařízením zakázala otevření restaurací a většiny obchodů, výjimku dostaly jen prodejny s potravinami, elektrem, lékárny, drogerie, benzinky, zverimexy, optiky či trafiky. Na opatření reagovala i velká obchodní centra v Liberci. Zůstala sice otevřená, rolety většiny obchodů ale zůstaly stažené. Například obchodní centrum Forum Liberec oznámilo i kratší otevírací dobu u zbylých obchodů, otevřeno mají jen od 10:00 do 18:00. Výjimkou jen jen supermarket Tesco.

To, zda jsou opatření dodržována, kontrolovali i policisté. „Vyčlenili jsme poměrně velký počet lidí, abychom v prvním kole spolu s hasiči zajistili informovanost těch center, vytipovali jsme jich zhruba devatenáct v Libereckém kraji. Musím říct, že všichni představitelé center se s námi zkontaktovali a cítili jsme tam docela podporu a součinnost,“ zmínil krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Policisté podle něj pak ještě stav zkontrolovali. „Zatím mám informace, že ti, kteří mají mít zavřeno, mají zavřeno,“ dodal.

Policie chystá také kontroly restaurací. „Doufejme, že i tam bude podobný přístup,“ předeslal Husák.

NEBĚŽKUJTE, VYZVAL HEJTMAN

Řada lidí využila volnou sobotu a pěkné počasí k běžkování na Jizerské magistrále. To hejtman Martin Půta nepovažuje za šťastné. „Krizový štáb důrazně doporučuje všem lidem, aby se toho vzdali, protože to je jednoznačné porušení počtu třiceti lidí, které se v nařízeních objevuje. Můžeme si říkat, že Jizerská magistrála není z právního pohledu sportoviště, ale myslím, že princip toho nařízení je jednoduchý – lidé by se neměli zdržovat tam, kde je hodně lidí,“ uvedl hejtman.

Jizerská magistrála už proto přerušila veškerou strojní úpravu stop, kraj navíc od neděle zrušil speciální zimní skibusy, které lyžaře vozí do Bedřichova a na Smědavu. Vedení Bedřichova také oznámilo, že od půlnoci uzavírá všechna parkoviště v obci.

HRANIČNÍ PŘECHODY: OTEVŘOU SE PETROVICE

V Libereckém kraji zatím není otevřen žádný hraniční přechod s Německem, v noci na sobotu zavřel se ten v Krompachu i v Petrovicích. Právě ten by ale od pondělí měl začít fungovat pro cestu pendlerů, tedy lidi, kteří dojíždějí přes hranice do zaměstnání. Otevřen by měl být od 5:00 do 23:00, přeprava bude umožněna jen na základě potvrzení od zaměstnavatele.

Stejně jako hranice s Německem by se měla zavřít i hranice s Polskem. „K tomu by mělo dojít o půlnoci z neděle na pondělí, měli bychom obsadit veškeré hraniční přechody napříč celým krajem a začít nastavovat režim,“ řekl Husák. Česká strana ale stále čeká na finální a oficiální informace, jak bude přesně omezení vypadat.

Podle těch neoficiálních by měla být umožněna přeprava přes Harrachov. Podle hejtmana se aktuálně jedná o tom, jestli zůstane otevřený nějaký další přechod, otevřený alespoň pro pendlery. „Hodně o to stojíme, pokud má být cílem, aby ekonomika zůstala alespoň v nějakém částečném chodu, tak je pro Liberecký kraj a především pro libereckou průmyslovou zónu důležité, aby zaměstnanci z Polska mohli jezdit do Densa a do dalších firem,“ vysvětlil hejtman.

Informace se mění každou chvíli, původně byl avizováno i přerušení železniční dopravy z Liberce do Varnsdorfu, kvůli tomu, že část trati vede právě přes Polsko. Jednatel dopravce Die Länderbahn ale tuto informaci v sobotu večer vyvrátil. "Vlaky budou jezdit," napsal.

OCHRANNÉ POMŮCKY

V noci došla do Liberce zásoba 3000 respirátorů z ministerské dodávky. Oznámil to hejtmanův náměstek Přemysl Sobotka. „Padesát jich dostane záchranka, zbytek infekční oddělení nemocnice v Liberci,“ řekl. Počet označil náměstek za totální selhání. „Nemocnice mají zásobu do úterka, do středy, co bude potom nevím, už jsme i uvažovali o tom, že zapojíme někoho, kdo by byl schopen alespoň provizorní roušky ušít,“ dodal Sobotka.

Padesát ochranných masek pro libereckou záchrannou službu není dostatečný počet ani podle ředitele krajské záchranky Luďka Kramáře. „Při našem počtu výjezdů je to otázka dvou tří dnů,“ poukázal.

Podle Sobotky by bylo potřeba minimálně 40 tisíc respirátorů a 80 tisíc roušek. „Tento počet je na zhruba 7 až 10 dní. Počet dalších ochranných pomůcek nedokážeme odhadnout,“ uvedl.

DO LIBERECKÉ NEMOCNICE SPECIÁLNÍM VSTUPEM

Nejpozději od pondělka bude vstup do liberecké nemocnice umožněn pouze na jednom místě, přes triážový vstup u budovy B. "Každý pacient, který bude vstupovat, projde přes triážový stan, kde mu bude proveden základní screening – teplota, dotaz, kam jde. Následně dostane kartičku o projití," informovala nemocnice na webu. Bez kartičky nebude pacient ani vpuštěn, ani ošetřen.

Nemocnice v kraji jsou podle Sobotky připraveny na zvýšený přísun infekčních pacientů. „Začínají omezovat plánované výkony," dodal.

HYGIENIK: DODRŽUJTE KARANTÉNU!

Šéf krajských hygieniků Vladimír Valenta vyzval obyvatele, aby dodržovali nařízená opatření. „Z mého pohledu je jedno z nejdůležitějších právě karanténa, která se dnes vztahuje na všechny, kteří přijeli z patnácti rizikových zemí,“ řekl. Ačkoli povinná karanténa pro navrátilce platí až od pátku, podle Valenty by ji měli zvážit i ti, kteří přicestovali dříve. „V tom opatření nějaké datum musí být, ten virus ale nezná hranici jedné nebo pěti minut před dvanáctou hodinou,“ dodal.

S DOTAZY POMŮŽE KRIZOVÁ LINKA

Hygienici podle Valenty evidují na svých linkách celou řadu telefonátů s dotazy na jednotlivá opatření. Obyvatele proto vyzval, aby se s těmito dotazy obraceli na jiné linky. „Naše hlavní úloha spočívá v tom, že máme přijímat telefonáty od lidí a rozhodovat, zda je dáme do karantény, jestli u nich necháme provést odběry, případně necháme izolovat v nemocnici,“ vysvětlil.

Pro obecné dotazy zřídil Liberecký kraj linku Krizového štábu. Na číslo 485 226 999 se lidé dovolají denně mezi 8:00 a 20:00.

SLEDUJEME V NEDĚLI

- znovu zasedne Krizový štáb Libereckého kraje

- mělo by být jasněji o podobě uzavření hranic s Polskem