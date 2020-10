Informační linka Hygienické služby České republiky 1221

ODBĚROVÁ MÍSTA

Krajská nemocnice Liberec

Husova ulice, za budovou K infekční, kožní odd. vjezd autem není umožněn

pondělí pátek: 8:00 17:00 hodin

sobota neděle: 8:00 13:00 hodin

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

areál nemocnice, stan u budovy bývalého zahradnictví (tzv. „skleník“) naproti budově KHS

pondělí pátek: 8:00 12:00 hodin

sobota neděle 9:00 11:00 hodin

MMN Jilemnice

objekt před novou poliklinikou (bývalá optika)

pondělí sobota: 7:30 11:00 hodin

Nemocnice Jablonec nad Nisou

barevná budova v areálu nemocnice u vjezdu z ulice 28. října (naproti červené budově).

pondělí pátek: 7:30 11:30 a 12:30 15:00 hodin

Na všechna odběrová místa je nutné se předem objednat přes formulář. Ten je k dispozici na webu https://www.kraj-lbc.cz/ nebo na webových stránkách jednotlivých nemocnic.

ROUŠKY

Opět platí povinné nošení roušek.

- Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD.

- Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

- Roušky jsou povinné v autě, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

- Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepříjdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

SLUŽBY OBČANŮM - SENIORŮM

Liberec

Město prostřednictvím své příspěvkové organizace Kontakt nabízí pomoc seniorům. A to prostřednictvím linky: 770 14 14 14, kde mohou občané žádat o pomoc při zajištění nákupů, léků, hygienických potřeb, zdravotních pomůcek nebo třeba nákupem nanofiltrů. Linka je k dispozici v pracovní dny vždy od 8.00 do 15.00 hodin.

Přeprava Taxík Maxík, kterou mohou senioři využívat v pracovních dnech vždy od 7.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hodin za symbolickou cenu 30 korun za jednu jízdu na území města Liberec.

Frýdlantsko

Město Frýdlant aktivovalo službu svým občanům věkové kategorie 65+. Jedná se o zajištění nákupů základních potravin, drogerie a léků a rozvoz obědů. Služba je seniorům, kteří nemají možnost využít pomoci své rodiny, zdarma. Poskytována je na území města Frýdlant. Cena jednoho obědu je i s polévkou 75 korun a rozvoz obědů i nákupů probíhá v pracovní dny od 10.00 do 13.00 hodin. Platbu za obědy i nákupy je nutné uhradit předem. Senioři si mohou obědy objednávat na telefonních číslech 724 308 178 nebo 482 311 349. Objednávky se přijímají mezi 10. a 12. hodinou.

Komunitní středisko Kontakt Liberec a oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec nabízejí seniorům na Frýdlantsku pomoc s nákupem potravin, drogistického zboží, léků a zdravotnických pomůcek. Objednávky a informace na telefonním čísle 770 14 14 44.

Hrádek nad Nisou

Ostrov života zřídil linku pro pomoc v nouzovém stavu - 731 333 522 - na kterou je možné volat každý den v době od 8 do 20 hodin.

Co pomohou zajistit:

* Vyzvednutí léků, dovoz nákupu nebo obědů lidem v karanténě

* Zapůjčení zdravotních pomůcek (chodítka, vozíky, mobilní toalety apod.)

* Finanční výpomoc Covid pozitivním pacientům na pokrytí výdajů souvisejících s onemocněním

* Kontakty na stacionáře, nemocnice, terénní pečovatelskou službu apod.

* Zprostředkování doučování dětí a odlehčovací služby

* Zprostředkování služeb finančního poradenství pro nouzové případy (exekuce, insolvence, právní poradenství)

* Informace týkající se příspěvků na péči o osobu blízkou a dalších sociálních dávek

* Psychologickou pomoc

Hodkovice nad Mohelkou

Požadavky na nákup jídla, vyzvednutí receptu u lékaře či již léků v lékárně, pište na email: khauerova.marketa@hodkovicenm.cz, mu@hodkovicenm.cz

Jablonné v Podještědí

V případě akutní potřeby zajištění nezbytných služeb (např. nákupu potravin, léků) kontaktujte některé z následujících telefonních čísel: 487 829 974, 487 762 292, 601 532 816, 739 551 334, nebo e-maily: skarpova@jvpmesto.cz e-mail: dpsjablonne@seznam.cz

Raspenava

Volejte na telefonní číslo: 482 360 431 nebo 482 360 445 v pracovní dny od 7:00 do 13:00 hodin, popřípadě email: mesto.raspenava@raspenava.cz nebo radka.capkova@raspenava.cz, popřípadě koronavirus@raspenava.cz.

ÚŘADY - UZAVŘENÍ, OMEZENÍ

Magistrát města Liberec

pondělí a středa 8.00 - 10.30 a 14.30 - 17.00

Protože ve středu 28. října je státní svátek, výjimečně se úřední den přesouvá na čtvrtek 29. října.

Před návštěvou magistrátu je nutné se vždy předem telefonicky objedna

Městský úřad Český Dub

pondělí a středa 8.00 - 10.00 a 14.00 - 17.00

Městský úřad Frýdlant

pondělí 12.00 - 17.00 hodin

středa 8.00 - 13.00

Městský úřad Hejnice

pondělí 12.00 - 17.00

středa 8.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00

Městský úřad Hrádek nad Nisou

pondělí 12.00 - 17.00

středa 8.00 - 13.00

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou

pondělí 8.00 - 10.30 a 14.30 - 17.00

čtvrtek 8.00 - 10.30 a 12.30 - 15.00 hodin

od 1. listopadu 2020 je úřední doba stanovena takto:

pondělí a středa 8.00 - 10.30 a 14.30 - 17.00

Městský úřad Chrastava

pondělí a středa 9.00 - 12.00 a 15.00 - 17.00

Městský úřad Nové Město pod Smrkem

pondělí a středa 9:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00

Městský úřad Osečná

pondělí 8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00

středa 12.00 – 17.00

Městský úřad Raspenava

pondělí 9.00 -10.00 a 13.00 – 17.00

středa 8.00 – 11.00, 13.00 - 15.00

MHD

Dopravní podnik v rámci opatření vyhlášených vládou ČR v souvislosti s nárůstem výskytu viru COVID-19 a následným úbytkem cestujících v MHD a nutností snížení nákladů společnosti, připravil dočasnou změnu jízdních řádů v MHD Liberec. Od 26. 10. 2020 platí v MHD Liberec prázdninové jízdní řády, které byly v platnosti v červenci a srpnu 2020.

Nejvýznamnější změny v jízdních řádech MHD Liberec:

Linka č. 2 a 3 - V pracovní dny bude prodloužen interval linek č. 2 a 3 v prokladu mezi spoji celodenně na 10 minut

Linka č. 12 - V pracovní dny prodloužen interval mezi spoji v přepravních špičkách o 2 až 3 minuty, v co největší míře budou nasazovány kloubové autobusy

Linky č. 13, 24 a 26 - V pracovní dny prodloužen interval mezi spoji v přepravních špičkách o 2 minuty

Linka č. 13 - ukončena v zastávce Kateřinky lesní správa

Linka č. 14 - Změna víkendového provozu

Linka č. 15 - Zavedení prázdninového provozu v pracovní dny

Linka č. 16 - Změna jízdního řádu v pracovní dny

Linka č. 17 - Změna jízdního řádu o víkendu

Linka č. 18 - Prázdninový jízdní řád v pracovní dny, změna víkendového provozu

Linka č. 20 - Prázdninový jízdní řád

Linka č. 21 - Prázdninový jízdní řád

Linka č. 25 - Změna jízdního řádu v pracovní dny

Linka č. 30 - Změna jízdního řádu o víkendu

Linka č. 31 - Změna jízdního řádu o víkendu

Linka č. 32 - Změna jízdního řádu o víkendu

Linka č. 34 - Změna jízdního řádu o víkendu

Linka č. 36 - Provoz linky dočasně zrušen

Linka č. 38 - Změna jízdního řádu o víkendu

Linka č. 60 - Provoz linky dočasně zrušen

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

- S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.

- Všichni návštěvníci jsou povinni mít zakrytá ÚSTA A NOS rouškou (ve dne lze koupit v našich lékárnách, v noci na vrátnici). Dezinfekce na ruce je připravena v ambulancích a ve všech vchodech do budov.

- Návštěva nemocnic je určena primárně pro PACIENTY, případně jejich zákonné zástupce. Pro pacienta DOPORUČUJEME DOPROVOD POUZE JEDNÉ OSOBY!

RUŠÍ SE všechny PLÁNOVANÉ OPERACE a UTLUMUJE provoz našich AMBULANCÍ.

Nemocnice potřebuje dobrovolníky – nezdravotníky. Můžete pomoci například s dezinfekcí výtahů, při doprovodu pacientů v areálu a nasměrování na danou ambulanci, upozorňovat na základní hygienická pravidla – roušky, dezinfekce rukou, rozestupy, apod. V případě zájmu kontaktujte: dobrovolnik@nemlib.cz, tel.: +420 771 125 635.

KAM (NE)MŮŽETE VYRAZIT

- Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, knihovny, hvězdárny, veletrhy apod.

- Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.

Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

Zavřeny jsou zoologické zahrady.

Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena)

- Procházky do přírody nejsou zakázany. Podmínkou je, že se lidé nesmějí shlukovat.

Tipy, jak trávit volný čas, najdete v naší rubrice Tipy Deníku.

OBCHODY / RESTAURACE

Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00)

Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, operátoři či květinářství apod.

ZRUŠENÉ / PŘELOŽENÉ AKCE

Dům kultury Libere

Osm eur na hodinu - zrušeno, nový termín bude příští rok, vstupenky je možné vracet v místě nákupu.

Vánoční koncert Vašo Patejdl (26. 11.) - zrušeno bez náhrady. Vstupenky je možné vracet v místě nákupu.

Leoš Mareš - přesunuto na 2. 4. 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti a není je třeba na nový termín měnit.

Helena Vondráčková - přesunuto na 29. 5. 2021

Jiří Pavlica, Hradišťan - přesunuto na 24. března 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Mig 21 - přesnuto na 12. listopadu 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti, není třeba je měnit.

Yamato - přesnuto na rok 2021

Václav Neckář - vánoční turné - přesunuto na 22. 12. 2021