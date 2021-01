Koronavirus lidi v kraji semkl. Rok 2020 přinesl chaos, ale i naději.

Letošní končící rok se zapíše tučným písmem do kronik po celém světě. Nejinak to bude v Libereckém kraji. Do boje s pandemií nového koronaviru Covid-19 i zdejší obyvatelé skočili rovnýma nohama v březnu.

Linka na výrobu nanoroušky. | Foto: Deník / Jakub Volný

Stát selhával. V nemocnicích, sociálních zařízeních, ale i mezi lidmi byl nedostatek ochranných pomůcek. Kdo měl šicí stroj, oprášil ho a začal šít roušky. Liberecký kraj začal boj se šířením koronaviru zdatně. Prvního nakaženého koronavirem odhalili krajští hygienici 12. března. Od 17. března zakázal kraj vstupovat bez roušky, respirátoru či jiné ochrany dýchacích cest do zdravotnických zařízení, veřejné dopravy včetně taxíků, do obchodů, lékáren, pošt, bank a úřadů a do všech veřejných míst, kde se lze potkat s někým dalším. Stát toto opatření vydal o několik dní později. Česko má první pacienty vyléčené z koronaviru. Nakažených je 344 lidí Přečíst článek › V ten samý den kraj nařídil Technické univerzitě v Liberci (TUL) vyrábět a dodávat roušky a podniku Severochema dezinfekci. Nařídil také obcím s rozšířenou působností postarat se o výrobu a distribuci ústních roušek všemi možnými prostředky a to jak pro veřejné instituce, tak pro obyvatelstvo. "Všechna ta tři rozhodnutí jsou nejen nařízením, ale také znamenají, že budou v rámci toho nouzového stavu těm, kteří ty služby poskytují, hrazeny nutné náklady, které s výrobou souvisejí," řekl k první vlně opatření hejtman Libereckého kraje Martin Půta.



Liberecký kraj vyhlásil veřejnou sbírku Liberecký kraj sobě! Sbírka COVID 19. Z těchto prostředků byl mimo jiné pro Krajskou nemocnici Liberec zakoupen izolátor a pipetovací robotická stanice s příslušenstvím dohromady za jeden milion korun.V říjnu ze stejné sbírky pořídil liberecké, českolipské a jablonecké nemocnici šest kusů přístrojů pro kyslíkovou terapii.



Lidé ze Železného Brodu vybudovali v šití roušek doslova dobrovolnický klastr, kde se jedni starali o shánění materiálu k šití roušek, další fyzicky šili, jiní roušky a další pomoc distribuovali. Celá republika vzhlížela k odborníkům z TUL, kteří uvedli na trh roušky z nanovlákna, jež jsou výrazně bezpečnější než ty šité z bavlny. Textilie ale není vhodný materiál pro domácí šití. Nezávislé laboratoře potvrdily, že úspěšnost roušky z nanovláken v zachytávání viru je 99 procent. Už to jede! Linka v Turnově chrlí tisíce nanoroušek Přečíst článek › Svět se dozvěděl, že nejlepší vzduchové filtry vyrábí jablonecká společnost Malina Safety. Její značka ClenAir dodává a nadále zdokonaluje zdroj, ventilátor a filtrační jednotku pro EpiShuttle, což je box, který se díky svým vlastnostem nyní používá pro transport koronových pacientů, především v letecké dopravě. Kompletní box vyrábí dánská společnost EpiGuard. „Zažíváme dvacetinásobný nárůst poptávky a jsme naprosto závislí na našich dlouhodobých partnerech a dodavatelích, kteří nám pomáhají dodávat tuto klíčovou lékařskou technologii na celém světě,“ popsala generální ředitelka společnosti EpiGuard Ellen Cathrine Andersen. Za vzor uvedla právě jabloneckou firmu.



Podnik Severochema vychrlil do celé republiky tisíce a tisíce litrů desinfekce „Distribuujeme ji 21 největším obcím v kraji a ty dezinfekci předávají dál,“ popsala v březnu mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.



Na konci března vydal kraj výzvu, aby se lidé nevydávali na výlety do frekventovaných míst, obce, například Malá Skála na Jablonecku, uzavíraly centrální parkoviště. Exprimátor Jablonce Petr Beitl i přes tvrzení vládních politiků objednal, získal a distribuoval tisíce respirátorů z Číny. V přírodě na Liberecku jsou davy lidí. Krajině to škodí Přečíst článek › Na podzim už je situace jiná. Lidé mají relativně dost ochranných prostředků, počet nakažených ale přesto raketově roste. Na konci prosince evidují hygienici bezmála pět tisíc aktivních průběhů onemocnění Covid-19.



Konec roku 2020 ale přinesl naději v podobě očkování. To se navzdory popíračům stalo zatím jediným světýlkem na konci tunelu. Tam je možné zahlédnout, jak se zase naobědvat v restauraci, přespat v hotelu nebo cestovat či fandit na fotbale.