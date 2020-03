Po dobu vládního omezení prodejen končí kontrola jízdenek i v příměstských autobusech v Libereckém kraji. „Cestující budou do autobusu nastupovat druhými dveřmi. Řidiči budou od cestujících izolováni pásem, aby byl kontakt co nejmenší,“ uvedl hejtman Martin Půta. Podle něj nebudou pravděpodobně ani ve vlacích chodit průvodčí. „Žádáme všechny, aby využívali časové jízdenky,“ vyzval Půta. K podobnému kroku už v pátek přistoupil i liberecký dopravní podnik.

HLEDAJÍ SE DOBROVOLNÍCI

I v Libereckém kraji stále chybí ochranné pomůcky. „Dneska jsme vytvořili dvě pracovní skupiny, jedna se jmenuje Desinfekce a druhá Roušky,“ naznačil hejtman. Na zajištění potřebných pomůcek se podle něj podílí například firma Severochema nebo Technická univerzita a také celá řada dobrovolnic z celého kraje. „Ty se z materiálů, které všude možně získáváme, snaží šít nějaká náhradní řešení, v tuto chvíli především pro ústavy sociální péče,“ dodal hejtman.

Další potenciální dobrovolníci se mohou hlásit přes e-mail dobrovolnictvi@kraj-lbc.cz. "Tam se mohou hlásit všichni dobrovolníci, kteří by chtěli přispět svou silou i časem a pomoci ostatním," vyzvala mluvčí kraje Andrea Fulková.

PŘIBÝVÁ ODBĚRŮ

V Libereckém kraji byly zatím na koronavirus otestovány desítky lidí. Odběry tu zajišťují dvě speciální sanitky. Další místo by mohlo přibýt. „Mám za úkol jednat s ředitelem liberecké nemocnice o zřízení odběrového místa v jejím areálu,“ řekl hejtmanův náměstek Přemysl Sobotka.

Podle ředitele krajské hygienické stanice Vladimíra Valenty by se tím mohlo významně zrychlit získávání výsledků. „Přibývá případů indikovaných k odběru, jen za dnešek jich je asi pětadvacet,“ sdělil v neděli odpoledne Valenta.

Neznamená to ale, že by hygienici začali testovat obyvatele plošně. „Platí především epidemiologické hledisko, měli by to být lidé, kteří jsou indikování k odběru. To znamená, že mají nějakou epidemiologickou anamnézu nebo nějaký problém, ty vyšetříme,“ vysvětlil Valenta.

Ani negativní výsledek ale neznamená, že by člověk měl přerušit nařízenou karenténu. „Teď to ještě nemá, ale může to mít za týden,“ řekl Valenta, který varoval před tím, aby negativní výsledek vedl k menší opatrnosti.

HRANIČNÍ PŘECHODY

Hranice s Polskem jsou od neděle zavřené. Ačkoli podle původních informací mělo dojít k jejich uzavření v noci z neděle na pondělí, zábrany se na hraničních přechodech objevily už v neděli. V Libereckém kraji se tak zavřely přechody v Hrádku nad Nisou, Kunraticích, Habarticích, Srbské i v Novém Městě pod Smrkem. Jedinou možností, jak se teď do Polska dostat, je hraniční přechod v Harrachově.

V pondělí se má naopak otevřít pro pendlery hraniční přechod s Německem v Petrovicích. Určený bude pendlerům, kteří pravidelně dojíždějí do zaměstnání.

UZAVŘENÍ ÚŘADŮ

Ke krajskému úřadu Libereckého kraje, který zrušil úřední hodiny už ve středu, se od pondělí připojuje také liberecký magistrát. Prozatím provoz omezuje do 23. března. „Denně si na magistrátu vyřizuje svoje záležitosti okolo jednoho tisíce lidí. Nemáme ale stále dodané desinfekční prostředky a ochranné pomůcky pro dalších pět set našich pracovníků,“ vysvětlil primátor Jaroslav Zámečník.

Stejně se rozhodli také na magistrátu v Jablonci nad Nisou. „Zachovaný zůstává telefonický a e-mailový kontakt s úřadem, veškeré kontakty najdou zájemci na městských webových stránkách. Vstup veřejnosti do úředních budov bude možný pouze v nejnutnějších případech a v přísně regulovaném režimu, včetně toho, že bude nutné prokázat totožnost,“ řekl jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

ZŮSTÁVAJÍ TŘI NAKAŽENÍ

V Libereckém kraji zatím hygienici evidují tři potvrzené případy nákazy. Jde o ženu z Jablonce a další dva muže za jabloneckého okresu. Ti spolu byli v kontaktu. „Pacienti jsou na tom z hlediska celkového zdravotního stavu dobře, jsou sice hospitalizováni na infekčním oddělení, ale jejich potíže teď nejsou velké,“ řekl hygienik Valenta.

SLEDUJEME V PONDĚLÍ:

- znovu zasedne Krizový štáb Libereckého kraje

- nová opatření v liberecké nemocnici