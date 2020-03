Čtrnáctidenní karanténu nařizují praktičtí lékaři všem, kdo se po páteční půlnoci vrátili z Itálie. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví hrozí za porušení karantény až třímilionová pokuta. „Žádné správní řízení jsme nezahájili, ale můžu říct, že už jsme se snažili velmi důrazně domluvit. Bylo to i na základě oznámení, která nám chodí,“ řekl Valenta. Jedná se podle něj zatím o jednotky případů.

Hygienici kvůli koronaviru zřídili speciální telefonní linku 485 253 111. Evidují na ní velké množství hovorů od lidí, kteří se informují na aktuální situaci ohledně epidemie a přijatých opatření. „Jenom za dnešek to bylo asi 250 telefonů,“ vyčíslil v úterý odpoledne Valenta. Kromě toho evidují další desítky hovorů speciální linky zdravotnických zařízení.

Podobná situace panuje také na krajském úřadě. „Ke mně do kanceláře to bylo dnes asi 60 telefonátů, na odbor školství asi dvě stě, ptají se rodiče i učitelé,“ zmínil v úterý hejtmanův náměstek Přemysl Sobotka.

Jako zákon

Kromě karantény pro navrátilce z Itálie nyní platí také zákaz hromadných akcí nad 100 osob. „Mimořádná opatření jsou de facto zákon, a jsou tady orgány, které to budou kontrolovat,“ upozornil Valenta. Některá zařízení začala zákazu předcházet tím, že snižují kapacitu na 99 osob. Tím sice nařízení vyhoví, podle Valenty by ale přeci jen měli provozovatelé podobný krok zvážit.

„Chceme apelovat na všechny obyvatele, aby se chovali odpovědně, protože ten problém tady je,“ zmínil Valenta. Kvůli vládnímu nařízení zůstanou na Liberecku školy zavřené i po neděli, kdy skončí aktuálně probíhající jarní prázdniny. Zrušení výuky se týká všech typů škol kromě mateřských.

O tom, že by se v Liberci zavřely nad rámec nařízení i školky, se podle primátorova náměstka Ivana Langra zatím neuvažuje. „My v tuto chvíli ani nemáme zákonnou oporu, jak to udělat, muselo by to být pravděpodobně usnesením rady města. Čekáme na vývoj situace. Uvidíme, jestli se k tomu nějak ještě nepostaví Bezpečnostní rada státu,“ dodal Langr.

Nad rámec nařízení ale podle něj bude zavřená základní umělecká škola a také Dům dětí a mládeže Větrník.