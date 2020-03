Liberecká knihovna prozatím zůstává otevřena, zrušila jen některé akce, jako jsou besedy, konference či přednášky. „V případě, že se necítíte zdravotně dobře, knihy nám zatím nevracejte a odložte návštěvu knihovny na pozdější dobu. Kontaktujte nás, výpůjční dobu Vám rádi prodloužíme,“ uvedla knihovna v prohlášení.

Své služby zatím neomezuje ani liberecké centrum Babylon. Otevřen zůstává i hotel či aquapark. „V rámci preventivních opatření jsme zvýšili počet dezinfekčních stanic pro hosty i personál,“ uvedlo zábavní centrum. Zavřely se naopak expozice IQLandia a IQpark.

Dinopark v obchodním centru Plaza zůstal otevřený. I zde zvýšili frekvenci úklidu a počet dezinfekčních pomůcek.

LIBEREC

Bazén Liberec – zavřeno do odvolání

Botanická zahrada – otevřeno

Centrum Babylon – otevřeno, zavřený pouze IQPARK

Cinema City Liberec - otevřeno

Cinestar Liberec – zavřeno do odvolání

DDM Větrník – zavřeno do odvolání

Dinopark Liberec – otevřeno

Divadlo F. X. Šaldy – představení zrušena

Divizna (centrum ekologické výchovy) – funguje bez omezení

Dům kultury Liberec – zrušen sobotní ples TRW

Home Credit Arena – hromadné akce zrušeny

IQLANDIA – zavřeno do odvolání, otevřeno jen planetárium a laboratoř FabLab

IQPARK – zavřeno do odvolání

Kino Varšava – hraje se, kapacita snížena na 99 návštěvníků

Komunitní středisko Kontakt – aktivity přerušeny do odvolání

Krajská vědecká knihovna – otevřena, zrušeny jen vybrané akce

Lidové sady – velké akce zrušeny, Experimentální studio funguje i nadále

Malé divadlo – představení zrušena

Naivní divadlo – hraje se, kapacita snížena na 99 návštěvníků

Oblastní galerie Lázně – otevřeno

Sport park Liberec – chod sportovišť je zachován

Technické muzeum Liberec – otevřeno, do počtu 99 návštěvníků

V-Klub – zavřeno do odvolání

ZOO Liberec – otevřeno

CHRASTAVA

Centrum volnočasových aktivit – zavřeno do odvolání

FRÝDLANT

Kino Frýdlant – zavřeno do odvolání

Zámek Frýdlant – zavřeno do poloviny dubna

ZUŠ Frýdlant – zavřeno do odvolání