Objemného odpadu, elektrospotřebičů, nebezpečného odpadu nebo zbytků z údržby zeleně se můžete v Liberci jednoduše zbavit v rámci tradičního Podzimního úklidu, při kterém město přistaví kontejnery do různých čtvrtí ve městě. Podívejte se do map, kdy bude stát blízko vašeho bydliště.

Podzimní úklid začal v Liberci už na začátku září a potrvá až do 1. prosince. Po tuto dobu bude napříč městem ve vybraných lokalitách umístěno na 120 velkokapacitních kontejnerů určených pro objemný odpad, který do klasických odpadových nádob nepatří, a dále velké kontejnery s obsluhou pro odpad z údržby zeleně. Do jednotlivých městských částí zajede také mobilní svoz nebezpečných odpadů nebo velkých elektrospotřebičů.

Objemný odpad: zejména kusy nábytku, koberce, lina, sanitární keramika apod. Mapu rozmístění těchto kontejnerů najdete ZDE. Odpad z údržby zeleně: větve, listí, tráva, odřezky, zemina z truhlíků apod. Mapu rozmístění těchto kontejnerů najdete ZDE. Nebezpečný odpad: leje a tuky, barvy, lepidla, kyseliny, hydroxidy, léky, pesticidy, baterie, zářivky ad. Mapu rozmístění těchto kontejnerů najdete ZDE. Velké elektrospotřebiče: televize, lednice, pračky, myčky, mrazáky ad. Mapu rozmístění těchto kontejnerů najdete ZDE. Pneumatiky můžou obyvatelé Liberce zdarma odevzdat na některém z mnoha sběrných míst, jejich přehled najdete ZDE.

Mohlo by vás zajímat: Vybavení bazénu nabídne Liberec v dražbě, nakoupíte třeba posilovací stroje