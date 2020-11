Pro seniory si dobrovolníci v Kontaktu připravili sérii videí, příspěvků a nápadů, které pravidelně zveřejňuje na svých webových a facebookových stránkách.

Zájemci tak mají možnost si společně s Kontaktem zacvičit, absolvovat kurz fotografie, poslechnout si povídky od Karla Čapka nebo si vyslechnout zajímavé přednášky a besedy. Předvánoční čas bude zpestřen soutěží o nejlepší cukroví, výrobou adventních dekorací, koncerty i dalšími tipy a nápady.

Komunitní středisko Kontakt na facebooku

„S ohledem na to, že se seniory pracujeme více než 13 let, tak jsme jim chtěli alespoň nějakou cestou ulehčit a zpestřit tuto náročnou dobu a pokusit se s nimi zůstat v kontaktu onl-ine“, podotkl ředitel Kontaktu Michael Dufek.



Kontakt navíc po dobu nouzového stavu provozuje ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Liberci krizové linky, na které mohou senioři, dlouhodobě nemocní či zdravotně znevýhodnění zavolat a operátorky jim poskytnou potřebnou informaci nebo si pomocí této linky mohou objednat nákup, zajištění léků nebo hygienických potřeb. Speciálně zřízená linka 770 14 14 14 je k dispozici v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.