V pátek 31. května proběhla v Liberci konference o praktickém využití umělé inteligence (AI) s názvem "Jak využít AI v praxi“. AI se rychle mění na klíčovou technologii, která proměňuje různá průmyslová odvětví. Způsoby jejího praktického využití přilákalo velkou spoustu účastníků do centra iQLANDIA, kde konference probíhala. Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana kraje Martina Půty a ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, konsorcium EDIH Northeast, ARR – agentura pro regionální rozvoj a OHK Liberec.

Konference v iQLANDIA: AI pomáhá růstu firem | Foto: Deník/Město Liberec

„Jsme rádi, že můžeme tuto konferenci hostit. My sami v science centru iQLANDIA hledáme cesty, jak můžeme být ti, kteří podporují edukaci o AI. Vnímáme, že i směrem do firem je to důležité téma," uvedl ředitel iQLANDIA Václav Dostál.

Dorazili odborníci z oboru, inovátoři a představitelé firem, aby prozkoumali, jak může umělá inteligence podpořit růst, efektivitu a inovace ve společnostech.

„Spektrum účastníků je opravdu široké, nejenom z našeho regionu, ale i z celé České republiky. Je vidět, že téma je na špičce sledovanosti,“ řekl radní Libereckého kraje Jiří Ulvr při zahájení konference a doplnil, že i tato skvělá vymoženost krom výhod, přináší i svá úskalí, a cílem konference bylo, všechny tyto aspekty probrat.

Přednášky začal Jan Kočí, specialista na umělou inteligenci z Technické univerzity v Liberci (TUL), který představil projekt EDIH Northeast a jeho služby pro malé a střední firmy.

„Jmenovitě můžeme působit například v oblasti vývoje senzorů, zpracování dat, vývoje aplikací, kyber security, testování a analýzy elektroniky, umělé inteligence, strojového učení, robotiky nebo rozpoznání obrazu a jazyka," sdělil Jan Kočí.

Další řečníci se věnovali různým aspektům AI – od jazykových modelů po využití 5G sítí a regulaci umělé inteligence v Evropské unii.

Odpolední program nabídl praktické ukázky využití AI ve firmách. Zástupci společností jako IBM, CzechInvest, Nullspaces či Škoda Auto hovořili o reálných přínosech AI a praktických aplikacích pro různá odvětví či výrobní procesy.

O účast na konferenci byl velký zájem, že se několikrát kapacita zvyšovala a počet účastníků se přiblížil stovce," uvedli zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR s tím, že věří, že díky kladným ohlasům se podaří konferenci zopakovat také v příštím roce.

