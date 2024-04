Funkce obou současných ředitelek končí 31. července. Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky pro výkon činnosti, se mohou hlásit do 10. května s tím, že předpokládaný nástup je 1. srpna. „Rád bych zdůraznil, že do těchto konkurzních řízení se mohou přihlásit stávající ředitelé a prezentovat svoji práci za šestileté funkční období. Nikdo nikoho nevyhazuje a oba ředitelé mohou pokračovat dále ve svých funkcích, pokud je obhájí,“ osvětlil Černica.

Jak jeho samotného, tak i radu města nemile překvapily dezinformace a vlna nevole, které se v souvislosti s vypsáním konkurzu objevily a týkají se budoucnosti Střediska volného času Roroš. „Nerozumím tomu, proč má někdo tendence vymýšlet a zkreslovat informace. Vnímám to jako hru některých lidí, kteří mají za úkol vše hanit a negovat a vyvolávat mezi lidmi negativní kampaň,“ zdůraznil novoměstský starosta s tím, že rozhodně město nebude prodávat táborovou základnu nebo dokonce středisko zavírat, jak se doslechl. „Naopak jsme rádi, že zušku i Roroš ve městě máme, a že děti mají možnost vybrat si takovou činnost a rozvíjet své zájmy,“ doplnil.

Dezinformace mohou mít spojitost s faktem, že loni radní projednávali porušení, které zjistil finanční odbor při kontrole Střediska volného času Roroš. Podle jejího závěru se současná ředitelka Yveta Svobodová dopustila svým jednáním opakovaně porušování zřizovací listiny a povinností při správě svěřeného majetku. Také měla jednat v rozporu s několika právními předpisy.

K nastalé situaci se vyjádřila během jednání listopadového zastupitelstva. „Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz majetkových závazků organizace, rovněž tak věrný obraz výnosů a nákladů. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady se jeví jako hospodárné a účelné,“ podotkla. Aktuálně vedení města čeká na výsledky od orgánů, které celou situaci prošetřují.

Deník se pokoušel telefonicky kontaktovat ředitelku, aby nastalé dění okomentovala, ale nezdařilo se.

Přesto se řada místních s vypsáním konkurzního řízení ztotožnila a nevidí v tom problém. „Myslím si, že je v pořádku si svou práci obhájit. Vždyť také proto je to volební období, do kterého se ředitele volí,“ přiblížil svůj názor František Bareš.

„Výběrová řízení na vedení škol je běžná praxe. A je jedno, jestli to je malé nebo velké město. Pokud vedení řádně plnilo své povinnosti, tak bez problému mandát obhájí a nemá se čeho bát. Zatím to vypadá, že není vše v pořádku, proto reagují negativně,“ podotkla obyvatelka Nového Města pod Smrkem Martina.

Město má v plánu do obou příspěvkových organizací a jejich sídel nadále investovat. „Když se na nás ředitelé obrátí, snažíme se jim vyjít vstříc a zajistit nápravu. Určitě to máme v plánu i nadále. Bylo by to nelogické, když to jsou budovy města,“ dodal Petr Černica.

Konkurzy na místa ředitelů a ředitelek základních škol vyhlásilo i krajské město. Ještě do letních prázdnin se tak uskuteční deset konkurzů, na podzim pak další tři. Dotknou se tak ZŠ Aloisina Výšina, Barvířská, Dobiášova, Husova, Jabloňová, Ostašov, Lesní, Na Výběžku, Sokolovská a ZUŠ Frýdlantská. „Zbývajících sedm ředitelů bude svoje funkce obhajovat až v letech 2025 a 2026, poslední dva dokonce v roce 2029, protože nově nastoupili teprve loni,“ informoval náměstek libereckého primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

Dvacet osm ředitelů svých škol a školských zařízení letos odvolal také Liberecký kraj. Konkurzní řízení na nové ředitele se uskuteční během dubna a do funkce budou jmenováni v průběhu měsíce května s účinností od 1. srpna. „Předpokládáme, že se do konkurzů přihlásí i řada stávajících ředitelů, kteří tak dostanou příležitost prezentovat výsledky své dosavadní práce a navázat na ni v dalším šestiletém období,“ dodal náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Jiří Čeřovský.