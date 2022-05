/FOTO/ Mohutní, přesto elegantní, chladnokrevní koně, které znáte zejména jak tahají dřevo v lese, v sobotu 14. května soutěžili v Hejnicích. Několik se jich i s jejich majiteli zúčastnilo kvalifikační soutěže na Mistrovství České republiky v ovladatelnosti koní. Na jejich umění v zápřahu se přišlo k fotbalovému hřišti podívat několik desítek zvědavých diváků a rozhodně se měli na co dívat.

Chladnokrevní koně soutěžili v ovladatelnosti. | Foto: Deník/Freiwilligová Blanka

Úkolem soutěžících, tedy koně vedeného svým majitelem, bylo s táhnoucí kládou co nejpřesněji překonat překážkovou dráhu. Čekal je slalom mezi kužely nebo obkroužení přesné osmičky, což s několikametrovým kmenem stromu za sebou nebylo nic snadného. Z kládou za zádí pak museli koně překonávat překážku v podobě padlého mohutného stromu, proplétat se mezi stromy nebo si poradit s různou nerovností i terénem. Soutěž byla náročná a ne všichni ji bez poskvrny zvládli, nicméně podívaná to byla mimořádná. A pohled byl pěkný i na soutěžící koně, které jejich majitelé do závodu nablýskali a perfektně připravili.