Rezidence RoSa, která vyrostla v centru Liberce, představuje alternativu pro ty, kteří chtějí zůstat maximálně samostatní do co nejvyššího věku. Do komunitního domu pro seniory se už stěhují první obyvatelé. Připraveno je celkem 98 bytových jednotek a nový domov tu najde přes sto lidí.