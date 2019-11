Ta s nominací souhlasí, místo ve vedení hejtmanství si ale plánuje dál ponechat. Podle zjištění Deníku by tak v případě zvolení na liberecké radnicí zastávala jen neuvolněnou, tedy neplacenou funkci. Aktuálně neobsazené resorty strategického rozvoje, dotací a majetkové správy by si pak rozdělila s ekonomickým náměstkem Zbyňkem Karbanem (ANO).

Nejsilnější koaliční hnutí Starostové bude v pondělí jednat o tom, zda s navrženým řešením souhlasí. Primátor Jaroslav Zámečník uvedl, že pro něj osobně je varianta s náměstkyní na dvou židlích přijatelná, pokud půjde o provizorní řešení do krajských voleb, které se konají příští rok na podzim.

„Jiná situace by byla, když by paní Loučková Kotasová pokračovala na kraji i po volbách. Pak bychom o tom museli znovu jednat,“ řekl. Na potenciální náměstkyni oceňuje především její odbornost. „Stejný resort vede na kraji, má s ním velkou zkušenost,“ prohlásil.

Navrhované řešení se ale nelíbí všem členům koalice, problém s ním má Občanská demokratická strana. „Pro nás je tahle varianta nepřijatelná. Nemáme vůbec nic proti tomu, když to bude paní Loučková Kotasová, jsme naopak přesvědčeni, že tuto agendu zná a umí. Chceme ale, aby se tomu věnovala naplno. Nepokládáme za vhodné, aby byla členkou obou rad zároveň,“ uvedl radní Petr Židek (ODS).

Občanští demokraté by podle něj preferovali jiné možnosti. Buď aby se Loučková Kotasová místa na kraji vzdala, nebo aby ANO navrhlo jiného kandidáta. ODS je ovšem nejmenší koaliční stranou, v 31členné koalici má jen čtyři hlasy a její souhlas tak teoreticky není ke zvolení nové náměstkyně nezbytný.

O tom, zda zde existuje možnost rozpadu koalice, nechtěl radní Židek spekulovat. „Nás práce v koalici zajímá, považujeme ji za důležitou a rozhodně ji v tuto chvíli nechceme opouštět. Nepředjímal bych to, co se bude dít do té doby, než bude další koaliční jednání,“ dodal. Zástupci všech tří stran by se měli znovu sejít v pondělí, tedy čtyři dny před zasedáním zastupitelstva, na němž by se volba náměstkyně mohla konat.

Jak by se k volbě Radky Loučkové Kotasové postavilo opoziční hnutí LOL, není zatím podle jeho zastupitele Jaromíra Baxy jasné. „Šťastné to úplně není, na druhou stranu chápu, že hnutí ANO není úplně v komfortní situaci,“ řekl Baxa. Bývalý náměstek Jiří Němeček, který před měsícem nečekaně rezignoval, mohl podle něj ve funkci ještě nějaký čas do vybrání svého nástupce vydržet.

Náměstkem se může stát pouze člen zastupitelstva, těch má hnutí ANO v Liberci jedenáct. Kromě Jiřího Němečka, který funkci opustil, a Zbyňka Karbana, který je ekonomickým náměstkem, tak v úvahu připadá devět možných kandidátů.