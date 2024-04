Radnice v Liberci čelí komplikacím při modernizaci městského bazénu. Po obdržení námitek proti vítězi výběrového řízení se rozhodla zrušit jeho výsledek a znovu prověřit předložené informace. Tento krok ovlivní plánovanou rekonstrukci zařízení, která je nezbytná pro zlepšení jeho technického stavu a služeb.

Liberecký bazén čeká na rekonstrukci. | Video: Jiří Louda

Liberečtí radní v pátek zrušili výsledek tendru na opravu městského bazénu za tři čtvrtě miliardy korun. Důvodem je, že musí radnice prověřit námitky, které dostala vůči vítěznému uchazeči, informoval primátor Jaroslav Zámečník. Pro Liberec jde o jednu z největších zakázek v jeho novodobé historii. Dnešní rozhodnutí radních podle primátora nesouvisí s korupční kauzou, kterou se nyní zabývá policie.

„Námitky se týkají pravdivosti některých doložených údajů od vítězného uchazeče. A tu pravdivost my musíme teď prověřit," řekl primátor.

V soutěži dostalo město šest nabídek. Nejnižší za 748,8 milionu korun bez DPH předložila firma Metrostav DIZ, kterou také radní města na konci března vybrali jako vítěznou. „Nicméně v další patnáctidenní lhůtě, kterou zákon předepisuje od vyhlášení vítěze, mohou další uchazeči podávat námitky. A to se také stalo, že další uchazeč v pořadí je podal. Ty námitky administrátor, což je odborná právní firma, označil jako potřebné k prověření, takže nám doporučil zrušit rozhodnutí staré několik týdnů a opět dát posoudit námitky hodnotící komisi," uvedl Zámečník.

Předpokládá, že komise vyzve vítězného uchazeče k vysvětlení a doložení rozporovaných údajů. „A poté se znovu rozhodne a vrátí se to do rady města. My předpokládáme, že ten proces bude trvat zhruba měsíc, možná trochu kratší dobu, a za měsíc budeme tedy vědět, jaké doporučení máme od komise a co má rada města dál rozhodnout: jestli zůstane první vítězným uchazečem, nebo se to změní," dodal primátor.

V plaveckém stadionu z poloviny 80. let minulého století jsou tři bazény, tobogany, sauny, vířivky a další atrakce. Opravu sportoviště nutně potřebuje - důležitá technologická zařízení dosluhují, střechou zatéká. Nevyhovující je i zasklení budovy, vana hlavního bazénu prosakuje. Areál čeká i přestavba. Nejvýraznější změnou bude to, že v něm už nebudou samostatné šatny pro muže a ženy v přízemí, ale vznikne jedna velká bezbariérová šatna v suterénu objektu. Wellness bude na místě dnešních dámských šaten a fitness na místě pánských šaten. Na svém místě tak kromě bazénů zůstane jen pizzerie. Kvůli modernizaci bude plavecký stadion dva roky uzavřený, jeho provoz skončil k poslednímu březnu a nyní se vyklízí.

