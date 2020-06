Poslanecká sněmovna rozhodla, že obce dostanou ze státního rozpočtu jednorázový příspěvek 1 200 korun na obyvatele jako kompenzaci výpadku daňových příjmů. Poslanci schválili návrh, který se vrátil do Sněmovny ze Senátu.

Senátor Michael Canov. | Foto: ČTK

Podle jednoho z iniciátorů návrhu, senátora Michaela Canova, který je zároveň starostou v Chrastavě, příspěvky obcím vynahradí asi jen jednu čtvrtinu z celkových ztrát. „Je to zlepšení hrozivé situace, která by obce čekala. Podařilo se to prosadit i díky tlaku z několik stran,“ vysvětlil senátor Canov. „Nepředpokládám, že by to prezident Zeman nepodepsal,“ dodal.