Liberec je komentovanými prohlídkami doslova našlapaný. Jenom tuto sezonu si lidé mohou vybrat z pěti různých druhů prohlídek. Jedním z občasných průvodců městem, zejména pak v rámci Dnů architektury, je i památkář Jaroslav Zeman. „Liberec je svými komentovanými prohlídkami do jisté míry fenoménem. Není zase tolik měst, kde by něco podobného, v tak velké šíři, organizovali,“ řekl Zeman.

Místní autoři

Podle něj je Liberec výjimečný také tím, že zde vychází hodně regionální literatury od místních autorů, kteří pak také provází při prohlídkách a lidé hodně chodí i na ně. Často si také nějakou knihu přečtou a pak vše chtějí vidět na vlastní oči. „Zájem je velký a setrvalý. Dokonce máme i své fanoušky, kdy vybraní lidé chodí na konkrétního provázejícího. Přichází starší i mladí, řekl bych, že zájem je napříč generacemi,“ podotkl Zeman.

Prohlídky v Liberci je třeba si rezervovat předem v Městském informačním centru nebo na www.evstupenka.cz a jsou zpoplatněné.

Možnost prohlédnout si centrum města a vyslechnout si k tomu řadu historických faktů a zajímavostí o městě a jednotlivých památkách nabízí od června do konce září také Frýdlant. Znovu totiž se začátkem turistické sezony připravilo komentované prohlídky centra města. Zajišťuje je Turistické informační centrum, které najdou návštěvníci v přízemí radnice. Tam se také mohou zájemci na komentovanou prohlídku objednat a koupit si na ni vstupenku. Prohlídky s průvodcem budou probíhat každé pondělí.

Místo památek prohlídka

„Prohlídky zajímavých míst Frýdlantu jsme záměrně naplánovali na pondělí, kdy je většina památek zavřených, včetně frýdlantských muzeí nebo betlému. Abychom měli co nabídnout turistům, kteří v tento den do Frýdlantu přijedou a chtějí kus jeho historie poznat,“ vysvětlila Jana Mrňávková z Turistického informačního centra Frýdlant. Okruh ale bude zajímavý i pro místní, kteří se o místech, kterými denně procházejí, chtějí dozvědět něco víc a zajímá je jejich historie.

Prohlídkový okruh povede návštěvníky na náměstí T. G. Masaryka, do prostor radnice a na její věž, ke kostelu Nalezení sv. Kříže a ukáže jim i městské hradby. „Každý, kdo se komentované prohlídky zúčastní, se může těšit na několik nevšedních zážitků. Projde například pravou katovskou brankou,“ doplnila pracovnice infocentra.

Prohlídky nyní nově zkouší i v Hodkovicích nad Mohelkou, kde chtějí více podpořit cestovní ruch. „Nabídli jsme veřejnosti komentované prohlídky města s průvodcem, aby se lidé přišli podívat. Za své si to vzal Spolek rodáků a přátel Hodkovic a ti také provádí. Vstupné, které vybereme, dáme spolku na jejich podporu,“ řekla starostka Hodkovic Markéta Khauerová.

Lidé se při prohlídce seznámí s historií města. Velmi zajímavá je například historie zdejšího pomníku prvního prezidenta T. G. Masaryka, který ve městě odhalovali na čtyřikrát, než zůstal stát na místě, kde ho lze nalézt nyní. „Máme také moc hezkou stezku po sakrálních památkách, kterých tady máme hodně. Oblíbená je i křížová cesta, nad kterou chceme udělat fotopoint, možná s houpačkou. A každý se bude moci zhoupnout do Českého ráje nebo do Podještědí. Varianty ještě vymýšlíme,“ doplnila starostka.

Komentované prohlídky v Liberci

Tradiční už jsou okruhy, při nichž se zájemci dozvědí o historickém Liberci. Velmi populární jsou komentované prohlídky krytu, a tak mohou lidé poznávat tajemný Liberec a barokní Liberec zase mohou objevit prostřednictvím komentovaných prohlídek zahrady a kostela Nalezení svatého Kříže. Letošním velkým tahákem jistě budou tematické prohlídky nazvané Liebiegův Liberec. Průvodci z Dobrovolnického centra AMIKUS provedou zájemce pozoruhodnou libereckou čtvrtí Perštýnem, které vdechla neopakovatelný půvab především výstavba Liebiegova městečka na popud bohatého rodu textilních baronů.

Kam na komentované prohlídky

Liberec

červen – září 2022

Liebiegův Liberec

Komentované prohlídky liberecké čtvrti Perštýn

Termín: od 2. 6. do 29. 9. každý čtvrtek od 16.00 hodin

Ceny: dospělí 50 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři) 30 Kč, rodina (2+2) 100 Kč

Barokní Liberec

Komentované prohlídky kostela a zahrady – kostel Nalezení sv. Kříže

Termín: od 4. 7. do 29. 8. každé pondělí od 17.00 hodin

Ceny: dospělí 50 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři) 30 Kč, rodina (2+2) 100 Kč

Tajemný Liberec

Komentované prohlídky krytu civilní obrany.

Termín: každá I. sobota v měsíci. Časy prohlídek: 8.30 / 10.00 / 11.30 a 13.00 hodin

Doporučujeme včasnou rezervaci míst. Vstupenku je nutné zakoupit předem v Městském informačním centru.

Ceny: dospělí 50 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři) 30 Kč

Historický Liberec

Komentované prohlídky liberecké radnice

Termín: červenec-srpen: pondělí–pátek 9:00–15:00 hodin, sobota 9:00–11:00 hodin / Prohlídky se konají každou celou hodinu

Okruhy:

I. okruh (cca 50 minut), chodby, obřadní síň, věž, základní vstupné: 100 Kč / zlevněné vstupné 70 Kč (děti 3-15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let), rodinné vstupné: 200 Kč (2 dosp. + 2-3 děti)

II. okruh (cca 20 minut), pouze obřadní síň nebo věž, jednotné vstupné: 50 Kč, rodina: 100 Kč. Slevy se neposkytují.

Poznejte Liberec

Prohlídky města s profesionálním průvodcem.

Ceny: 1 hodina 800 Kč / 2 hodiny 1600 Kč

Rezervace termínů: e-mail: info@visitliberec.eu; telefon: 485 101 709; osobně v Městském informačním centru Liberec nebo vybrané prohlídky online na www.evstupenka.cz

Frýdlant

Prohlídkový okruh povede návštěvníky na náměstí T. G. Masaryka, do prostor radnice a na její věž, ke kostelu Nalezení sv. Kříže a ukáže jim i městské hradby.

Kapacita maximálně 15 osob.

Ceny: 90 korun, zvýhodněné pro děti, seniory a držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P potom 60 korun

Vstupenky je možno rezervovat buď mailem na mic@mesto-frydlant.cz nebo prostřednictvím telefonního čísla 488 886 603. K dostání jsou ale výhradně na Turistickém informačním centru Frýdlantu.

Hodkovice nad Mohelkou

Komentované prohlídky s rodáky města.

Termíny prohlídek: 18. června, 9. července, 6. srpna, 10. září

Ceny: 35 – 70 Kč

Vsupenky: http://www.evstupenka.cz/akce/33598-prochazka-hodkovicemi