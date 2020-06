Problém je, kde na to vzít peníze. Projekty něco stojí a peněz není nazbyt. „Rozpočet na propagaci Liberce v médiích, programy fondů a podobně jsme v rámci úspor zrušili,“ řekla vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Markéta Žáčková.

Liberec se potýká s historickým zadlužením a nyní musí ustát mnohamilionové propady tržeb. A podobně jsou na tom ostatní města či obce na Liberecku, které nebudou investovat do projektů na podporu turistického ruchu buď vůbec, nebo minimální částkou.

A teď babo raď! Koronavirové ztráty jsou obrovské a stát razantně sáhl do rozpočtů obcí. Ty by se přesto měly pokusit nějakou tu korunu v rozpočtu najít a využít situace, kdy řada lidí nevyrazí na dovolenou k moři, ale rozhodne se poznávat krásy své vlasti. A zrovna liberecký region má co nabídnout a byla by škoda toho nevyužít.