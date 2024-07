„Kočky jsem měla ráda už od dětství. Když mi leží na klíně a já ji hladím, cítím, jak ze mě odplouvá stres. Je to s nimi pohoda. Člověk jim musí sloužit a zavděčit se jim, což se mi líbí. S pejskem je to obráceně, ten se chce zavděčit lidem. Mám ráda kočičí povahu,“ svěřila se Radfordová.

Před patnácti lety se provozovatelka kočičího hotelu spolu s manželem přestěhovala z Velké Británie zpět do Čech. Když společně plánovali dovolenou, zjistili, že je velký problém umístit vlastní čtyři kočky do péče. Nenašli žádné obdobné zařízení, na které byli ze zahraničí zvyklí.

Rezervační formulář je dostupný jak na webu, tak i Facebooku. Zájemci tak zašlou informace o kočce a datu rezervace. Majitelka hotelu doporučuje minimální délku pobytu tři dny. Časté cesty do hotelu a zpět jsou totiž pro kočičky vždy trochu stresující a než dvoudenní pobyt v hotelu, je pro ně lepší variantou zůstat v domácím prostředí se suchým krmivem a dvěma uklizenými kočičími toaletami.

Následně zkontroluje, zda je termín volný a spočítá cenovou kalkulaci. Následuje zaplacení zálohy a pak už se jen vyčkává na příjezd dočasné obyvatelky hotelu a následuje její zabydlování. „Týdenní pobyty jsou nejoblíbenější. Delší pobyty jsou většinou z jiných důvodů, třeba přestavba doma nebo pracovní cesta do zahraničí.

Měli jsme kočku na tři měsíce, protože její majitelka byla nemocná,“ přiblížila Radfordová s tím, že majitelé koček buď dovezou vlastní krmivo, nebo je krmí z vlastních zásob.

Dále majitelka doporučuje, aby kočka byla očkovaná, ale netrvá na tom. Problém ani nepředstavuje případné podávání léků. Spolupracuje i s veterinářem ve Cvikově, který v případě potřeby může dojet a postarat se o kočičího pacienta.

Za tu dobu prošlo hotelem spousta koček a některé jí utkvěly v paměti. Příkladem mohou být siamské kočky, které spolu trávily veškerý čas a lidé je chodili obdivovat. „Musím se přiznat, že se mi po některých, hlavně těch kontaktních kočičkách stýská a těším se, až zase přijedou," svěřila se majitelka hotelu. Mezi klienty patří převážně kočičí domácí mazlíčci obyvatel Libereckého kraje, Prahy a nechybí ani zákazníci z Německa.

Majitelka kočičího hotelu se také několikrát vypravila do liberecké kočičí kavárny, kde její dcera před několika lety dokonce oslavila své narozeniny. Prostředí ji okouzlilo a návštěvu vnímala jako nádherný a klidný způsob, jak strávit odpoledne.

Nedávno se vrátila z dovolené z Japonska, kde taktéž zavítala do kočičí kavárny. „Tam to je založené na jiném principu, protože nejde o to, že by si člověk objednal kávu a zákusek pro sebe, ale objednává si pamlsky pro kočky a následně jim je dává. Vybere si z deseti až patnácti koček a dává jim po lžičkách kuřecí pastu či malé granulky. Člověk si z toho tolik odnese, byl to velký zážitek," zdůraznila Radfordová.

Do budoucna neplánuje zvětšení kapacity, protože by se pak nestíhala sama o vše starat a nechce upozaďovat péči o kočičí obyvatele na úkor kvantity. Příští rok plánují výměnu dřevěné podlahy pod venkovními výběhy za rošty.

Výměnou projdou i lina. „Kočky jsou moje životní láska. Každá je jiná, a to je nádherné. Nedovedu si představit lepší zaměstnání a jsem vděčná manželovi, že mi to umožnil,“ uzavřela Tereza Radfordová.