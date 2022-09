Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVKLI) převzala do úschovy část fondu knihovny františkánského kláštera, který v letech 1692 až 1950 existoval v Hejnicích. Knihovna obsahuje 1 200 svazků, z toho 489 titulů se už nachází v liberecké knihovně. Převzetí dalších svazků proběhne v následující fázi.

Podle vedoucího bibliografického oddělení Václava Kříčka jsou knihy v nadprůměrně dobrém stavu a mají za sebou mechanické očištění. „Pár titulů neslo stopy po zásahu škůdců a pouze jedna kniha byla napadena plísní. V budoucnu počítáme s restaurátorskými zásahy,“ sdělil odborný pracovník liberecké knihovny.

Stěhování se uskutečnilo díky dohodě mezi Provincií řádu františkánů a KVKLI o úschově knihovního fondu hejnické klášterní knihovny. Bratři františkáni věří, že náplní jejich činnosti je hlásání evangelia a necítí se povoláni ke správě hmotného kulturního dědictví. Navíc knihy se v Praze ocitly spíše souběhem okolností.

Celá akce by se dala vystihnout sloganem „Vraťme knihy domů“. „Vzhledem k tomu, že prostor původní knihovny hejnického kláštera již není k umístění historických svazků vyhovující, bylo třeba najít jiného příjemce v regionu. V Krajské vědecké knihovně pak františkáni našli ideálního partnera, který je pro správu a uložení historického fondu knih vybaven jak personálně, tak technicky, přičemž může garantovat kvalitní uchovávání dlouhodobě. Navíc je schopen svazky zpřístupnit badatelské veřejnosti,“ odůvodnil výběr místa Bonaventura Ondřej Čapek, poradce představeného řádu františkánů v České republice a delegát pro historické fondy.

Aktuálně jsou knihy v úschově, nicméně v budoucnu nevylučuje knihovna případné odkoupení. „V tom okamžiku bychom hledali finanční možnosti. Nicméně zatím to není aktuální, nejdříve se musí dokončit inventarizace,“ osvětlila ředitelka liberecké knihovny Dana Petrýdesová.

Vznik a původ knihovny je úzce spojen s františkánským klášterem v Hejnicích, který vznikl v 90. letech 17. století při poutním kostele Navštívení Panny Marie. Počátky knihovny sahají do roku 1692, kdy vznikl první knihovní katalog. Knihovna v počátku obsahovala 400 svazků, ale během několika století se rozrostla na 4500 knih v roce 1950.

Dvě katastrofy

V průběhu dějin klášterní knihovnu postihly dvě katastrofy. V roce 1761 došlo k požáru kláštera, který z velké části zničil i fond knihovny. Nejhorší katastrofou však byl rok 1950, kdy v rámci takzvané Akce „K“ komunistická moc přepadla kláštery a následně zlikvidovala v tehdejším Československu řeholní život.

„Fond knihovny byl nejprve nešetrně roztříděn a značná část byla poslána do stoupy papírny ve Ferdinandově. Zbytek fondu byl následně převezen do klášterní budovy v Obořišti ve středních Čechách, odkud po dalším neodborném třídění putoval do nově vzniklého Památníku národního písemnictví sídlícího v prostorách Strahovského kláštera,“ informoval knihovník františkánské knihovny kláštera u Panny Marie Sněžné v Praze Jan Maloušek.

Knihovna se především skládá z paleotypů, nebo-li knih vytištěných v letech 1500 až 1550, a starých tisků z let 1551 až 1800. V první předávací várce převažovaly teologické a liturgické spisy, sbírky kázání a profesní regule, v menší míře životopisy světců a církevní právo. Z jazyka převažovaly latina a němčina.

„Nabídku jsme bez váhání přijali. Vnímáme ji jako další způsob, jak přispět k rozvoji zájmu o regionální historii, což je jeden z důležitých úkolů krajské knihovny. Po zpracování bude knihovní fond dostupný též badatelům z řad studentů a odborníků, kteří si budou moci dokumenty objednat do našich studoven,“ dodala Petrýdesová.