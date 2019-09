„Čekali jsme, že přijdou davy, ale nepřišly. Je to asi tím, že mají čtenáři na vrácení knih prodlouženou lhůtu až do 10. října,“ zauvažovala v úterý Konvalinková. Z celkového počtu 300 tisíc knih, které knihovna ve volném výběru půjčuje, si jich před rekonstrukcí čtenáři domů odnesli 80 tisíc.

Knihy, které nyní čtenáři vrátí, se musí očipovat novou technologií, takzvanými RFID čipy. Tituly, které v budově zůstaly, už knihovníci stihli očipovat během léta. Na modernější systém zabezpečení, které čipy umožňují, knihovna najede po Novém roce.

Nová technologie zabezpečení je jen jednou ze změn, které se knihovna dočkala v rámci velkého projektu modernizace za 37,3 milionu korun. Některé z nich probíhají už delší dobu, jde například o digitalizaci fondu nebo restauraci vzácných tisků. Letní tříměsíční odstávka pak byla využita především pro samotné rekonstrukční práce.

„Ve všech patrech jsou nové toalety, dále bylo vyměněno osvětlení, které nově přizpůsobuje intenzitu světla, byla opravena střecha, včetně světlíku, kterým zatékalo, a byl vyměněn i koberec,“ popsal projektový manažer Libereckého kraje Stanislav Jäger. Kvůli výměně koberců bylo nutné regály s knížkami vystěhovat a položit přes dva tisíce metrů čtverečních nového koberce.

Kromě toho přibyly například dvě nové studovny, jedna tichá a druhá kolektivní, rekonstrukcí prošel trezor pro vzácné tisky, přibyl nový nábytek, LED tabule a další vybavení. Samotné stavební úpravy vyšly na zhruba 19,2 milionu korun. „Nějaké problémy se vyskytly, změn tady bylo hodně. Přece jenom dvacet let je dvacet let a knihovna už není žádná mladice. Termín se ale stihl,“ řekl Miloš Pávek z firmy CL-EVANS, která práce prováděla.

„Jsem ráda, že jsme termín dodrželi. Kdybyste to tu viděli ještě v pátek nebo ve čtvrtek, možná byste nevěřili, že se to stihne. Hlavně díky nasazení našich zaměstnanců a úklidové firmy se to nakonec podařilo,“ poznamenala ředitelka Konvalinková.

Čtenářům knihovna kvůli odstávce kromě výpůjční lhůty prodloužila také platnost průkazek. V létě rozšířila výpůjční dobu na několika svých pobočkách, které se nacházejí na vybraných libereckých sídlištích. „Na pobočky chodilo více lidí. Přínos byl i v tom, že spousta lidí, kteří o pobočkách nevěděli, zjistili, že se v místě jejich bydliště nacházejí,“ uvedla vedoucí odboru služeb Dana Petrýdesová. Teď se otvírací doba poboček vrátila opět do normálu.

Nová budova liberecké knihovny byla dokončena v roce 2000 a úpravy proto už potřebovala. Jejích služeb využívá necelých dvacet tisíc čtenářů, včetně zhruba čtyř tisíc dětských.