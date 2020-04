Ta zavřela všechny své pobočky a všechna svá oddělení, včetně dětského. Zrušily se rovněž všechny naplánované akce. Neproběhl ani konkurz na nahrávání audioknihy v rámci projektu Děti čtou nevidomým dětem.

Knihovna v současné době neumožňuje fyzické výpůjčky, navýšila ale pro registrované čtenáře počet možných výpůjček elektronických knih. „Můžete si vypůjčit až čtyři e-knihy z portálu eReading a k tomu čtyři knihy z portálu Flexibooks,“ informovala knihovna na svých webových stránkách. K dispozici je i odborná literatura či interaktivní učebnice.

Liberecké knihovna se připojila i k nové platformě na adrese protiviru.knihovny.cz. Projekt Knihovny proti viru nabízí nejen dětem a studentům, ale také dospělým či seniorům, široké spektrum elektronické literatury.

Zatím běží některé literární soutěže. Do té s názvem „Za řemesly s pohádkou“, kterou vyhlásila vesecká knihovní pobočka pro děti a mládež do devatenácti let, se původně měly práce odevzdávat do 31. března. Nový termín odevzdání je ovšem až 30. června.

Liberecká knihovna evidovala dle posledních údajů z roku 2018 přes čtyři tisíce dětských čtenářů. V roce 2018 patřily mezi nejpůjčovanější tituly série Deník malého poseroutky a Harryy Potter, a dále knihy Ztracený svět v podzemí, Pachatelé dobrých skutků a Pan Smraďoch.