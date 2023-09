V liberecké knihovně si nově můžete své oblíbené audioknihy půjčovat na dálku rovnou z pohodlí domova. Nyní je totiž možné stahovat tituly on-line přímo do mobilního zařízení.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Od 7. září spustila Krajská vědecká knihovna v Liberci zcela novou atraktivní službu – půjčování audioknih on-line. Tu knihovna připravila ve spolupráci s portálem Palmknihy.cz a mohou ji využít všichni registrovaní čtenáři knihovny zdarma. E-výpůjčka audioknih probíhá úplně stejně jako půjčování e-knih.

Pokud nejste čtenářem knihovny, je potřeba se tam zaregistrovat a pod stejným e-mailem též na portále Palmknihy.cz. Poté si do svého mobilního zařízení (chytrý telefon, tablet) stáhnete aplikaci Palmknihy. V katalogu knihovny se přihlásíte do Konta čtenáře, vyberte titul, o který máte zájem, a klikněte na ikonu „Půjčit si audioknihu“. Ta se Vám ihned stáhne do Vašeho mobilního zařízení, kde bude dostupná jeden měsíc.

„V době, kdy trávíme spoustu času na cestách autem, hromadnou dopravou, ale i v okamžicích, kdy jsme unavení a chceme jen zavřít oči, je profesionálně namluvená kniha, tedy audiokniha, tím pravým společníkem. Možnosti, jak se k audioknihám dostat, rozšiřuje i naše knihovna a nepochybuji, že tuto službu lidé přivítají,“ řekla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Poslouchat můžete kdykoliv a kdekoliv. Pro další informace doporučuje knihovna návod na webu www.kvkli.cz v sekci E-knihovna/E-výpůjčky. V této chvíli je v nabídce cca 400 titulů pro děti i dospělé a tento počet se bude postupně rozšiřovat.

Podzimní novinky

Kromě elektronického půjčování audioknih připravila liberecká knihovna i celou řadu dalších novinek, které bude veřejnost moci využít postupně v průběhu podzimních měsíců. Po celé září se například čerství prvňáčci mohou v Knihovně pro děti a mládež a na všech městských pobočkách registrovat zdarma.

Hudební knihovna nabídne vedle online půjčování audioknih ještě další novinku. Nově budou k dispozici hudební nástroje, mimo jiné například elektrická či basová kytara, k volnému využití, zkoušení a také s možností pořízení nahrávky.

Návštěvníci pobočky na Kunratické se mohou těšit na zbrusu nový interiér – pobočka bude vybavena novým nábytkem a knihovními regály, nabídne nová místa pro odpočinek a relaxaci dětem i dospělým. Pravděpodobně tedy v listopadu bude pobočka na nezbytně nutnou dobu uzavřená, právě z důvodu inovace.

Ke konci roku nebo začátkem roku 2024 bude instalován venkovní výdejní box typu „zásilkovna“, kam si budou moci zájemci objednat vybrané dokumenty. Box bude umístěn z boku knihovny směrem k budově firmy Inisoft. Knihovna tak nabídne službu v režimu 24/7.

„Chtěla bych také zmínit připravovaný bohatý kulturní a vzdělávací program, který bude, tak jako obvykle, určen mnoha cílovým skupinám a nabídne širokou paletu témat. Za všechny jmenujme tradiční historické, cestopisné nebo hudební přednášky, nově otevřené zájmové kurzy – pletení, šití, dotyková zařízení, kresba. V září u nás proběhne natáčení oblíbeného podcastu Přepište dějiny. Připravujeme program v rámci velké akce EDUCA, společně s Radou seniorů Libereckého kraje uskutečníme krajskou konferenci Senioři 2023, odbornou veřejnost pozveme na česko-německou konferenci věnovanou O. Preusslerovi… Nabídka je skutečně široká a věříme, že si vybere každý,“ řekla ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.

Novou sezónu knihovna zahájila aktivitami v rámci krajské kampaně Crystal Valley Week. Nabídla vlastní unikátní literární vycházku po stopách sklářů na Novoborsku – účastníci vycestovali společně autobusem a strávili den plný literárních a sklářských zážitků.

Velký zájem vzbudil také dvoudenní trh v knihovně, který nabídl regionální šperky a bižuterii a do knihovny přitáhl velké množství návštěvníků. V jeho průběhu unikátní prostory knihovny oživila módní přehlídka Made in Jablonec 2023. Akce proběhla ve spolupráci se Svazem výrobců skla a bižuterie a Crystal Valley.