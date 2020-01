Nová budova Knihovny Antonína Marka v Turnově ve Skálově ulici vznikne podle návrhu architektonického ateliéru A69 – Architekti. Rozhodla o tom odborná komise, která vybírala ze tří návrhů. Na svém prosincovém jednání její výběr posvětili i turnovští zastupitelé.

Autoři vítězného návrhu podle svých slov pracovali s motivem Českého ráje. „Centrální prostor knihovny je analogií ke skalní soutěsce. Je uspořádán do vertikálního prostoru, který půdorysně kopíruje mírnou organickou křivku. Je to prostor, který se otvírá za pohybu a návštěvníka vtahuje do děje,“ popsali návrh jeho autoři.

Podle starosty Tomáše Hockeho jde o dobrý výběr. „Jde o knihovnu, kterou bychom rádi v 21. století v Turnově měli. Myslím, že se tam krásně snoubí jak funkce knihovny coby jakéhosi městského obýváku, tak další záležitosti,“ řekl Hocke. Stěna knihovny by totiž mohla sloužit jako plátno vedlejšího letního kina. „Je to pěkná, odvážná architektura, jsem spokojený,“ dodal starosta.

Vizualizace nové knihovny v Turnově. Autor: A 69 – architekti s. r. o.

Výběr chválí i ředitel turnovské knihovny Jaroslav Kříž. „Také se mi líbí, jak dobře propojili Skálovu ulici s parkem. Ze všech přístupových stran je budova uchopena bezbariérově,“ poznamenal.

„Vnitřní uspořádání budovy je velice vzdušné a funkčně vychází z otevřených prostor evropských knihoven severského typu,“ vyjádřil se ředitel bibliotéky.

Hlavní budova knihovny nyní sídlí v Jeronýmově ulici ve vile z 19. století, která však neposkytuje dostatečnou kapacitu jak pro knihovní činnost, tak pro pořádání nejrůznějších akcí.

Své návrhy na podobu nové budovy odevzdali tři soutěžící, kromě ateliéru A69 ještě studio Profes Projekt a architekt Václav Hájek. Lidé se mohli se všemi návrhy seznámit během společné prezentace na konci října.

Do dvou let chtějí stavět

Nová knihovna by se podle starosty Hockeho měla začít projektovat už v tomto roce. „Když to půjde dobře, tak bychom mohli začít stavět někdy v roce 2022,“ uvedl. Město původně počítalo s náklady na výstavbu ve výši 40 až 50 milionů korun, vítězný návrh si včetně souvisejících prací, jako jsou například demolice nebo přípojky inženýrských sítí, si vyžádá 60 – 65 milionů. „Cena nebyla dána úplně striktně, budeme se k ní ale snažit přiblížit v rámci konzultací a pracovních výborů,“ doplnil Hocke.

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově vznikla v roce 1820. Kromě ústřední budovy zřizuje také pobočky v Malém Rohozci, Mašově či Výšince. Nejnovější pobočka pak byla otevřena v roce 2018 přímo v budově zdejšího hlavního nádraží a slouží pro obyvatele lokality Turnov II.