Bezpečnostní opatření spjatá s epidemií koronaviru zasáhla knižní trh velmi silně. Nakladatelé vytiskli knihy, ale v kamenných obchodech je nelze prodávat. „Vánoční knižní trh je přitom pro bilanci knihkupců i nakladatelů rozhodující. Ztráty tak budou likvidační,“ řekl předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.

Menší knihkupectví stojící mimo obchodní centra a řetězce se poučila z jarní situace a rychle zareagovala na nařízené uzavření obchodů.

Krváky lidé nechtějí

V semilském knihkupectví Křižovatka vytvořili e-shop s výdejním okénkem, aby mohli být případným čtenářům denně k dispozici. „Není to sice plnohodnotná náhrada, ale i tak jsme rádi, že můžeme s našimi zákazníky zůstat v kontaktu,“ nastínila situaci Jana Farská Hájková. Ta si všimla, že u nich v knihkupectví došlo ze strany zákazníků k odklonu od thrillerů a drsnějších detektivek. „Jakoby temnoty kolem nás už bylo dost na to, abychom ještě po večerech četli děsuplné příběhy,“ dodala knihkupkyně.

Snaží se zůstat optimistkou a věří, že se obchody otevřou a vánoční tržby budou. V opačném případě bude příští rok náročný. „Viděli jsme to i po první vlně, kdy zákazníci přišli zpátky do obchodů a vše se vrátilo do starých kolejí. Ale znám knihkupce, kteří už mají před důchodem, a ti to za této situace pověsí na hřebíček,“ řekla. „Vždy když přijdu do zavřeného knihkupectví, nejraději bych krásné knižní novinky vyhlásila místním rozhlasem,“ dodala se smíchem majitelka obchodu s tím, že novinky se snaží dostat do světa prostřednictvím sociálních sítí.

Výdejním okénkem disponuje i liberecké Knihkupectví a antikvariát Fryč. Nabízí i rozvoz objednávek po regionu. Jelikož si nemohou zákazníci přijít prohlédnout novinky osobně, natáčí majitel Martin Fryč videa, kde představuje své tipy. „Mám dojem, že lidé neztrácejí odvahu a chuť to zvládnout,“ podotkl.

Alternativy prodeje si připravili také v jilemnickém knihkupectví U Malých, kde frčí regionální literatura, hry a došlo k zvýšení zájmu o oddechovou a humornou literaturu. „Z mého pohledu jde o cílenou likvidaci maloobchodu, podporu velkých nákupních center a e-shopů. Nedokážu pochopit, proč na jednom náměstí jsou vedle sebe otevřená květinářství, železářství, potraviny a zároveň musí být zavřené obchody s obuví, hračkami či knihkupectví,“ zdůraznil majitel Evžen Malý.

S utlumením činnosti se potýká knihkupectví a kavárna Knihomil, které nejprve muselo zrušit kulturní akce, posléze uzavřít kavárnu a nakonec celý obchod. Aktuálně mají v provozu e-shop s výdejní dobou dvakrát za týden. „Nejsem přesvědčen, že knihkupectví, kam chodí už takto minimum lidí, by mohlo představovat zdroj nákazy. Kniha a vzdělání není považována za základní lidskou potřebu,“ zmínil Pavel Horáček.

Podle něj standardní knihkupec nemá šanci konkurovat velkým e-shopům, kde jsou ceny tak nízké, že to nelze kopírovat. „Je to degradace hodnoty knihy a práce knihkupců. My se držíme doporučených cen a nechceme to měnit, protože každá práce má svoji hodnotu,“ dodal.

Věří, že aktuální situace povede ke zvýšenému zájmu o četbu a že klasickou knihu nic nenahradí. „Četba učí děti představivosti, rozšiřuje jim slovní zásobu a učí je komunikovat. Vidíme, jak velký vliv má v nižším věku předčítání rodiči a následně vlastní čtení na rozvoj a komunikační schopnosti dětí. Proto se na budoucnost knihy díváme pozitivně,“ doplnil Horáček.

Letošní situace poznamenala i průběh pravidelných knižních akcí. Podle knihkupce Jaroslava Rady z Nového Boru mají smysl, i když letos nevyšly podle představ. Knihománie začala v den uzavření prodejen. „Nakladatelé, distributoři i knihkupci přišli o peníze a čas, který do propagace věnovali,“ povzdychl si.