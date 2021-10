Jako první se představil Ondřej Kundra z Respektu, následoval Benjamin Roll z Milionu chvilek pro demokracii a nakonec komentátor Jindřich Šídlo. Každý pořad se zaměřil na určité téma. „U Benjamina Rolla jsme se díky otázkám Antonína Ferdana coby moderátora debaty pokusili popsat i rizika či zklamání provázející aktivní občanství a jeho výsledky,“ řekl majitel knihkupectví Martin Fryč. Všechny večery spojovalo heslo „číst, přemýšlet a pak jít volit“. „A doufáme, že budou nadčasové, i díky záznamům na našem YouTube kanálu,“ dodal Fryč.

Liberecké knihkupectví vyzvalo čtenáře k volbám.Zdroj: Deník/Jiří Louda

Všichni pozvaní hosté se snažili o nadhled a nestrannost, to byly podle knihkupce hlavní klíče v jejich výběru. „Laskavě a s úsměvem volby připomínáme trochu jinak než média a politici. Upozorňuji na zajímavé knihy k tématu, především na Slepé skvrny od Daniela Prokopa. Nevím, zda to stačí, ale snad to trochu pomůže. Držme si palce,“ podotkl Martin Fryč.