Jak se zrodil nápad na knihu Bajkeři? Stojí za tím nějaký příběh?

Už v roce 2020 jsem vytvořil speciální knihu pro děti „Básničky pro vaše obrázky“, kde děti samy dělají ilustrace k básničkám a jsou vlastně spoluautory knihy. Stal se z toho velký hit a doposud se těší pozornosti. Zatoužil jsem po letech vytvořit další knihu, ale nechtěl jsem se s básničkami opakovat. Neumím psát dlouhé příběhy, takže jsem se rozhodl pro bajky. A když jsem nad tím tak dumal, tak mě napadlo, že by ta zvířátka mohla být v začínající pubertě a mohla by po lese jezdit na kole. Zvířátka v bajkách se chovají jako lidé. Když už jsem je posadil na kola, tak bylo jasné, že se to musí jmenovat Bajkeři. Jde to hezky k sobě. Je to třicet bajek, u kterých jsou náčrty ilustrací a děti je mají podle sebe dokreslit a vybarvit. Vše je na nich. Na obálku také napíšou své jméno, a tím se stanou spoluautory knihy. Samotné bajky jsou jako seriál, který na sebe navazuje a je to o tom, že soutěž za každou cenu není vždy cesta k přátelství. Dobře to dopadne. Obálku a ilustrace uvnitř knihy dělala Magdalena Hovorka, se kterou už roky tvořím knihy a opět přesně vystihla cestu, která je pro děti ideální. Náčrty ilustrací nejsou nic počítačového, ale od ruky. Máme od dětí i rodičů skvělé reakce.

Jak dlouho kniha vznikala a kde bude k dostání?

Docela dlouho. Začal jsem na ni pracovat už v roce 2022. Psal jsem ji po kavárnách, nebo na mém tour, takže jsem část napsal i v Liberci, a dokonce editorka knihy Alena Mikulíková bydlí v Liberci. Zájemci seženou knihu pouze na mém webu www.petrsoukup.cz a důvod je jednoduchý. Kdybych dal své knihy do knihkupectví, měl bych z nich jen pár korun. Takhle vidím prodejnost, okamžitě je odesílám dobře zabalené a mohu si dovolit kdykoli udělat dotisk, a hlavně se tím živím na plný úvazek a mohu pracovat na dalších knihách. To, co miluju, mě živí. To je krásný!