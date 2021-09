„Globální změna klimatu je jednou z největších výzev lidstva, ale v české předvolební debatě se téměř vůbec neřeší. Naše cesta po republice by měla pomoci toto téma otevřít a ukázat veřejnosti, jaké mají strany mezery v otázce snižování emisí či adaptace na změnu klimatu,“ podotkla mediální koordinátorka tour Spolu pro klima Zuzana Arnadová.

Současná vláda se podle Greenpeace dostatečně nevěnovala tématům souvisejícím s ochranou klimatu a životního prostředí, nedodržovala své mezinárodní závazky plynoucí z Pařížské dohody a dostatečně nehájila právo českých občanů na život ve zdravém životním prostředí. Jedním z cílů kampaně Spolu pro klima je proto dostat témata související s ochranou klimatu do veřejné debaty a pomoci voličům se zorientovat v klimatické politice jednotlivých kandidujících politických stran.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.