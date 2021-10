Pro dárce připravili v rámci kampaně řadu odměn, a to od volných vstupenek,přes trička, upomínkové předměty, adopci sedačky kina až po možnost stát se patronem kina. „Digitalizaci chápeme jako důležitý krok k rekonstrukci a znovuoživení provozu krásné budovy v centru Liberce a zároveň jako symbolický dárek ke stému výročí postavení budovy kina, které vychází na rok 2022,“ dodala PR manažerka kina Lenka Sadvarová.

„Cílová částka, kterou chce kino Varšava vybrat v kampani, je 200 000 korun. To na digitalizaci zdaleka nestačí, ale oslovujeme i další soukromé dárce, sponzory a nadace tak, abychom mohli splatit technologii, která byť pořízená z druhé ruky bude stát okolo 900 000 korun“, řekl ředitel kina Ondřej Pleštil.

Nejstarší a také už jediné funkční jednosálové kino v Liberci vstupuje do zcela nové éry. Pořizuje novou promítací technologii a zároveň vyhlásilo kampaň na svou digitalizaci. Diváci si tedy nově v kině Varšava budou moci vychutnat nejen kvalitní obraz a prostorový zvuk, ale i filmové premiéry, na které kino doposud nedosáhlo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.