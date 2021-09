Vstup se neplatí a kromě filmů čekají na návštěvníky také hudební koncerty, designové obchůdky a občerstvení. V pátek se budou paralelně promítat od 19:30 filmy Věčný svit neposkvrněné mysli, Inception a Dokonalý trik, v sobotu ve stejný čas můžete shlédnout filmy Ona, Parazit a Ready player one. Doprovodný program začíná v oba dny od 13 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.