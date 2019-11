Letošní ročník Jamparády se uzavřel v sobotu odpoledne ochutnávkou a vyhlášením vítězů. Do letošního ročníku největší marmeládové soutěže ve střední Evropě se přihlásilo 161 soutěžících se 481 vzorky marmelád, které soupeřily v 33 kategoriích.

Jamparáda 2019. | Foto: Petr Bíma, www.freedlantsko.eu

Podle starosty Kunratic Milana Götze se letos zúčastnili amatérští výrobci džemů z více než šedesáti obcí a měst, a to i ze zahraničí. Porota ohodnotila také města a obce. Marmeládovým městem roku se tak stal stejně jako loni Frýdlant, ze kterého pocházelo nejvíce přihlášených účastníků. Marmeládovou obcí roku se staly Býškovice. Letos vstoupila Jamparáda do svého sedmého ročníku. Soutěž navazuje na tradici výroby ovocných šťáv a marmelád v obci Kunratice, která sahá až do 19. století. Vyhlášení výsledků předcházela veřejná ochutnávka všech přihlášených marmelád.