Příchod jara znamená pro libereckou záchrannou stanici Archa naplno rozjetý provoz. Každý rok se zde setkávají se zbytečným „zachraňováním“ mláďat zajíců. Samice je rodí často v blízkosti lidských obydlí jako například v parcích či na sídlištích. Nechává mláďata kryté v trávě, nezdržuje se u nich a chodí je jen několikrát denně nakojit.

Každý rok se v Záchranné stanici Archa v Liberci setkávají se zbytečným „zachraňováním“ mláďat zajíců. | Foto: Ivana Hancvenclová

„Zajíčci se rodí už plně osrstění a nepotřebují zahřívat. Mláďata přijatá do záchranných stanic jsou nejčastěji obětí neznalosti lidí, kteří je – v dobré víře – vezmou v domnění, že jsou opuštěná. Polovina takových zajíčků v lidské péči ani přes veškerou naši snahu nepřežije,“ sdělila vedoucí záchranné stanice Ivana Hancvenclová s tím, že první letošní zajíčci přijali do Archy začátkem dubna.

Čtyři veveřátka by se bez péče ošetřovatelů neobešla.Zdroj: Ivana HancvenclováOpačná situace nastala u mláďat veverek z pokáceného stromu, čtyři veveřátka by se bez péče ošetřovatelů neobešla. „V době nálezu v polovině března byla asi deset dní stará, takže jsme je museli každé tři hodiny krmit. V naší péči zůstanou asi do tří měsíců věku,“ doplnila.

Záchranná stanice má za sebou vypouštění netopýrů, které sem přijali během uplynulé zimy. Přechodné bydliště jich zde nalezlo téměř dvě stě. Nejvíce bylo netopýrů hvízdavých, z nichž mnoho pocházelo z kolonie sídlící v jednom domě v Turnově, kde během zimy propadávali elektroinstalací do chodeb i bytů. Další netopýři byli nalezeni při vybourávání oken, mezi jejich oblíbená místa patří liberecká nemocnice.

„Netopýři, kteří se najdou během zimy, obvykle potřebují pomoc. Bývají vysílení a hrozí jim rychlý úhyn, protože byli probuzeni ze zimního spánku, mnohdy vinou člověka. Proto jim v Arše poskytujeme náhradní dočasný domov a na jaře je vracíme zpět do přírody,“ zdůraznila vedoucí liberecké záchranné stanice.

Archa přijala přes tisíc zvířecích pacientů, víc než půlka se vrátila do přírody

Období ptáčat začíná v záchranných stanicích v plné síle během května. Přijímají ptáčata ze zničených hnízd, osiřelá nebo vypadlá z hnízd. Velmi často však lidé žádají zákrok u ptáčat tzv. „polovzletných“. Jedná se už o opeřená mláďata, která v určitém věku hnízdo opustí, poskakují po zemi, trénují první neobratné lety a postupně se osamostatňují. Rodiče je přitom ještě krmí. Tato ptáčata, nejsou-li zraněná, lidskou pomoc nepotřebují. Některá zvířata, která nemohou být z důvodu trvalého postižení vypuštěna, v Arše zůstávají.

„Například naše káňata, poštolky a puštíci u nás také hnízdí. S koncem zimy jim do voliér umísťujeme hnízda či budky. Těšíme se, kolik svých mláďat vyvedou letos. Vloni se podařilo vypustit z našich odchovů do přírody tři mladá káňata a dva puštíky, poštolky pak odchovaly celkem devět nalezených osiřelých poštolčích mláďat,“ doplnila Hancveclová.