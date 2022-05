„Každá z našich kaváren je trochu jiná a chodí do ní jiní lidé. Na Husovu ulici chodí hodně místní a stavují se tam turisté cestou na Bedřichov. Na univerzitě zase přichází hlavně studenti a nebo ti, kteří chtějí v klidu pracovat, není tam takový ruch jako na Husovce. Ve Vratislavicích je zase velká letní terasa a chodí tam maminky s dětmi, protože mohou být venku a nebát se, že děti vběhnout do silnice,“ popisuje Pavel Hlad, majitel kaváren Bez konceptu.

Velkou zkouškou bylo pro jeho kavárny období coronaviru. Na Husově ulici fungovalo výdejové okénko, později také ve Vratislavicích, univerzitní kavárnu majitel raději v době karantén zavřel. „Změnili jsme také trochu sortiment, ale důležité je, že jsme přežili a udrželi všechny zaměstnance a nemuseli propouštět,“ podotýká Hlad. Teď už se lidé do kaváren vrátili a ani jejich majitelé nezahálí. Ta na Husově ulici prošla proměnou a ještě tady mají v plánu vybudovat velkou terasu v zahradě, kterou by rádi otevřeli na podzim.

Kaváren s atmosférou najdete v libereckých ulicích celou řadu. Mezi matkami s dětmi je v oblibě třeba Terasy kafé poblíž malého divadla, mají tu příjemný prostor i terasu s hračkami pro děti a kromě kávy třeba domácí limonády. Klasikou je Organza café, My café nebo kavárna Hotelu Praha vedle radnice, tam zajděte se skvělé zákusky. Nedaleko najdete Jedno kafe s jeho typickými hrnky bez oušek a skvělou kávou samozřejmě a když půjdete dál směrem na Malé náměstí, neměli byste minout Saber kafe s rychlou obsluhou a stylovou atmosférou. Novým podnikem, který nahradil v domě Baťa obuv, je kavárna Bistretto. I sem už si Liberečané našli cestu.

Pokud si rádi pochutnáte na čerstvě pražené kávě, pak pražírna kávy Nordbeens provozuje Sweet city a DOK. Ten je nejen stylovou kavárnou u nádraží, která vznikla v bývalém nádražním skladu a stala se Stavbou roku Libereckého kraje 2021, ale i místem, kde dostanete čerstvě upečené dobroty nebo farmářské produkty a spoustu jiných laskomin.

Něco na zub si můžete dát také v kavárně U Dvou buchet na Papíráku. „S obdobím covidu už jsem to chtěla vzdát, ale dcera mě přesvědčila, abych vydržela. Přece jen, pět let práce bylo za námi. Teď už se to zase rozjíždí,“ říká majitelka kavárny Dagmar Šonská. A za čím to sem lidi táhne? No samozřejmě za buchtami. Ty držely kavárnu nad vodou i když musela mít zavřeno a prodávaly se z okýnka. A také musí mít zdejší vyhlášenou sněhovou roládu Sen, bez ní si hosté neumí den ani představit. „I když se snažím vymýšlet i jiné dorty, Sen chtějí stále a pak si sem chodí sednout samozřejmě na buchty a pár jich ještě odnáší v pytlíku domů,“ dodává Šonská.

A nelze zapomenout ani na kavárny s přidanou hodnotou. Vedle kostela Svatého Antonína Velikého v centru rozhodně stojí za návštěvu Kafé Kytka, kde si kromě kávy můžete dát večer i víno a zejména si koupit domů krásnou květinu. Kavárničku najdete také hned za vchodem v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

A co zajít po kávě do kina? Pak není nic jednoduššího. Zamiřte do kavárny Kina Varšava. „Otevření kavárny je primárně svázané s provozem kina, tak je otevřená v době, kdy promítáme. Nemůžeme proto ani konkurovat kavárnám v okolí, ale lidi chodí. Zvlášť po covidu se zase začali vracet,“ řekl provozovatel kina i kavárny Ondřej Pleštil.

Místní si sem chodí posedět na dobou kávu s dortem, přečíst si knížku, děti i vyhrají v dětském koutku a pak se všichni můžou usadit rovnou před filmové plátno. Lákadlem je i klavír. „Chodí k nám děti z hudební školy naproti a pořádají si malé koncerty,“ poznamenal Pleštil. A chodí sem i hodně turistů, ty pak příjemně překvapí, že kavárna je vlastně vstupem do Kina Varšava.