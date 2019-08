Zákusek ani kávu si lidé v Kavárně Pošta v Liberci v dohledné době nedají. Historickou budovu vyzdobenou ve vídeňském stylu má v současnosti ve správě krajská policie a ta o dlouhodobém pronájmu neuvažuje.

Kavárna Pošta v Liberci. Ještě v době, kdy sloužila jako kavárna, nyní je zatím interiér prázdný a nevyužitý. | Foto: Deník/ Ota Bartovský

„Nabídky sice chodí a jejich představa je taková, že my bychom to celé zaplatili a nějaké organizace, třeba nevládní, by si to tady za korunu pronajaly,“ uvedl krajský ředitel policie Vladislav Husák. Podle něj by bylo těžké vydělat si na provoz. „Náklady by byly tak velké, že by se na ně dortíčkami a kávičkami nevydělalo,“ vysvětlil. O prostory přímo v centru města je přitom velký zájem. „Loni se zde konalo 156 akcí, letos kolem sedmdesáti. Plno máme až do listopadu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Jana Světlá, podle které vzrostl počet pronájmů za posledních pět let o padesát procent. Sama policie ale možné zájemce aktivně nehledá. „Kdybychom na pronájem na internetu veřejně upozorňovali, nedělali bychom nic jiného,“ dodala mluvčí s tím, že veškerý výdělek kavárny putuje do státního rozpočtu.