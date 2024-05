Součástí kavárny jsou dva dětské koutky, první ocení děti do věku 2,5 až tří let. Druhý je určený starším dětem, a aby nemusely matky odbíhat, koutek snímá kamerový systém. „Nekupovala jsem nové hračky, těch je v oběhu dost. Spíše jsem využila různé směňovací skupiny. A přestože se jedná převážně o použité hračky, jsou ve výborném stavu,“ zdůraznila Jílková s tím, že hračky kombinovala tak, aby si každý malý návštěvník našel to, co ho baví.

Přitom stačilo málo a nový podnik by ani nevznikl. Nad vlastním nápadem nejdříve Jílková mávla rukou a zatlačila ho do koutku duše, odkud nakonec pronikl na povrch začátkem letošního roku. Následovala dvouměsíční intenzivní práce, při které se prostor bývalého baru proměnil v kavárnu, která primárně vznikla právě pro matky. Jílková navíc spojila síly s místními umělkyněmi. Stoly na míru vyrobila liberecká designérka Mia Šťastná a zdi zdobí obrazy od malířky Žanety Elisové.

Poslat dítko bez výčitek do dětského koutku s čistými a funkčními hračkami, objednat si kávu a zákusek a být na chvíli tou, která se nestará a naopak je o ni pečováno? Šestatřicetiletá Markéta Jílková se rozhodla vyslyšet přání maminek a stvořila oázu klidu a bezpečí. Nová kavárna v Barvířské ulici v centru Liberec Mami·na·kafe otevřela na prvního máje a její majitelka se snaží ukázat, že i ženy na mateřské či rodinné dovolené si zaslouží chvilku pro sebe, aniž by je někdo soudil.

Nechybí tak kuličkový bazén, hrací podložky, kostky, lego, autíčka, panenky či společenské hry. Výběr doplňuje domeček pro panenky, lezecká stěna a žebřiny s houpacím kruhem či kuchyňka. „V případě hezkého počasí mohou děti využít velkou zahradu, kde se nachází pískoviště, houpačky či přístřešek pro kočárky,“ přiblížila možnosti vyžití majitelka liberecké kavárny.

Navázala spolupráci s místními regionálními výrobci, díky čemuž si mohou zákaznice pochutnat na různých dobrotách. Cupcaky peče liberecká cukrářka Markéta Soldátová, polévky odebírá z Bistra Široká a zmrzlinu dodává David Stárek z libereckého zmrzlinářství Leda. Nápojovou nabídku zpestřují různé druhy kávy a čaje, džusy, stoprocentní mošty a domácí limonády. „Jako máma vím, co návštěvnice ocení. Proto nabízíme i dětské příkrmy, náhradní pleny, lahvičku či oblečení, kdyby se dítě něčím polilo či zašpinilo na zahradě. Zapůjčíme i chůvičku, případně ohřívač příkrmů,“ informovala Jílková.

Každý měsíc plánuje pořádat přednášky na různá témata související s mateřstvím, rodičovstvím či péčí o sebe sama. Založila i takzvaný klub maminek, kdy členka za poplatek ve výši tři sta korun měsíčně získá při každé návštěvě padesátiprocentní slevu na vstupné do dětského koutku a pětadvacetiprocentní slevu na jakýkoliv teplý, nealkoholický nápoj. Členka klubu se navíc může těšit na záznam z přednášky, aniž by musela být přítomná a kupovat si vstupenku.

Jednou za čas budou podnikat i společné výlety. „Každou středu nabízíme hlídání chůvou. Zákaznice přijde do kavárny, svěří nám do péče dítě a může si jít v klidu vyřídit pochůzky a nákupy, aniž by se musela starat o potomka. A jednou za měsíc plánujeme noční přespávání, aby si rodiče mohli užít páteční večer spolu sami. Přivedou dítě v pátek po šesté hodině večer a vyzvednou si ho v sobotu ráno,“ přiblížila Jílková s tím, že minimální věkovou hranici určila na dva roky. „Každý rodič musí zvážit, jestli je na to jeho dítě připravené. Aby ho nepřivedli do situace, která nebude pro něj značně komfortní,“ zdůraznila.

Jak sama přiznala, otevření kavárny vnímá jako splnění snu a naplnění tužby. Sama dobře ví, že každá matka touží po nalezení bezpečného místa, kde najde pochopení a pocit sounáležitosti. „Když budu mluvit za sebe, taky občas potřebuji vypnout, dát si kávu, vypovídat se a pobrečet si. Jsem ráda, že jsem mohla vytvořit takové místo, které nabízí klid a útěchu maminkám i v okamžiku, kdy se necítí jako královny světa,“ uzavřela Markéta Jílková.

