Vůně nápoje intelektuálů, jak se v minulosti přezdívalo kávě, se nesla poslední lednový víkend Palácem Liebieg, který hostil druhý ročník Libereckého kávového festivalu. Představoval jedinečnou příležitost pro všechny milovníky tohoto nápoje s příběhem a nabídl jim možnost sdílet svou vášeň a znalosti. Zatímco loni se konal první ročník v Malém divadle v Liberci, kvůli rostoucímu zájmu se musel přesunout do větších prostor.

Liberecký kávový festival se uskutečnil v Paláci Liebieg. | Video: Jiří Louda, Miloslava Kroužková

„Liebiegův palác je navíc místo s nádhernou architekturou a bohatou historií, což přidává festivalu další rozměr. Jsme nadšeni, že jsme měli možnost využít tento impozantní prostor, jehož atmosféra přispěla k nezapomenutelnému zážitku pro všechny účastníky,“ řekl Deníku národní koordinátor Asociace pro výběrovou kávu České republiky, která festival pořádala, Kristián Kříž. Kvůli kapacitě museli prodej vstupenek ukončit před zahájením samotného festivalu, kam dorazilo více než tisíc návštěvníků, zatímco loni to byla přibližně polovina.

„Tento významný růst nás velice těší a ukazuje, že Liberec se může v kávové kultuře srovnávat s ostatními městy České republiky, což potvrzuje i velký ohlas na sociálních sítích,“ doplnil Kříž.

Na návštěvníky čekal bohatý doprovodný program ve formě přednášek, workshopů, diváckých soutěží či ochutnávek kávy v podobě tzv. cuppingů. Zájemci mohli nahlédnout do pražíren kávy a seznámit se s výběrovou kávou reprezentující jak český, tak i zahraniční trh. Mezi nimi nechyběly renomované pražírny jako Nordbeans, IG coffee roasters, Aromaniac, Zrno44, Fiftybeans, Gills coffee, Jedno Kafe, Francin, a polský Hayb a další. Workshop přípravy filtrované kávy nabídl pohled do světa alternativních metod přípravy kávy.

Nejen zábava

„Jsme přesvědčeni, že kombinace unikátních ochutnávek a edukativních aktivit přinesla návštěvníkům festivalu nejen zábavu, ale i cenné informace a inspiraci pro další objevování kávového světa,“ svěřil se Kříž.

Mezi nedělní návštěvníky festivalu patřil i vysokoškolák Martin, který dorazil společně s přáteli užít si pohodové dopoledne. „Miluji vůni čerstvě upražené kávy. Nedokážu si představit svůj den bez kvalitní kávy. V budoucnu bych rád absolvoval baristický kurz,“ podotkl a pochlubil se rovnou hrnkem, který si zakoupil. „Vezmu si ho do práce, aby mi kolegové záviděli,“ dodal se smíchem.

Značné pozornosti se těšil i latte art, tedy malování mléčnou pěnou do kávy. Podle Kříže za jeho popularitou stojí několik faktorů, ať už se jedná o vizuální prvek dodávající nápoji s příběhem osobitý charakter či to, že krásný obrázek na hladině kávy vzbudí zájem ještě před prvním douškem. Latte art se stal standardem v dobrých kavárnách, a to i díky tomu, že není zase tak složité se tuto dovednost naučit. Vyzkoušet si tuto techniku láká i běžné konzumenty, pro některé z nich se z toho stane koníček. „Nicméně je důležité si uvědomit, že i když je Latte art atraktivní, primární důraz by měl být kladen na chuť nápoje. Obrázek na hladině kávy by měl být vždy jen příjemným bonusem,“ zdůraznil Kříž.

Kouzlo latte art propadla i Miloslava ze Stráže pod Ralskem, která poctivě trénuje doma a ráda si dopřeje lahodný nápoj kdykoliv během dne, ideálně po obědě. „Baví mě ta rozmanitost, nikdy neuděláte stejně přesný obrázek. Člověk to jednou zkusí a buď tomu propadne nebo ne,“ přiblížila svou vášeň návštěvnice Libereckého kávového festivalu.

Chicago

Program zpestřila soutěž Czech Brewers Cup 2024, ve které se baristé utkali v umění přípravy filtrované kávy. Účast v soutěži je důležitým milníkem v kariéře každého účastníka, jelikož vítěz získal čest reprezentovat Českou republiku na světovém mistrovství v Chicagu.

Dvanáct baristů představilo první den festivalu svůj um a šestice nejlepších postoupila do nedělního finále. Samotná soutěž má dvě disciplíny. V první si baristé připravují vlastní soutěžní rutinu, vybírají kávu, hudbu, šálky a další. Klíčovým úkolem je připravit kávu co nejlépe a představit její příběh porotě, která hodnotí jak senzorické, tak technické aspekty přípravy. Ve druhé disciplíně čelí baristé výzvě v podobě neznámé kávy, kterou dostanou krátce před vystoupením a musí ji v průběhu půl hodiny připravit a podávat. Hodnocení probíhá anonymně.

„Celá soutěž je tedy kombinací dovedností, znalostí a schopnosti rychle reagovat na nové výzvy. Vítěz soutěže si odnesl nejen prestižní titul, ale také možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárodním pódiu,“ podotkl.

Letošní rok je pro Asociaci pro výběrovou kávu České republiky přelomový. Má v plánu sérii velkolepých akcí a nových spojení. Hlavní cíl pro letošek spočívá v šíření povědomí o výběrové kávě, a to nejen prostřednictvím velkých akcí, ale také aktivním působením v terénu, ať už v kavárnách, pražírnách nebo hotelových školách. V tom jim pomůže i vydání vlastního tištěného kávového magazínu OKAFI určeného všem, kteří se chtějí dozvědět více o světě výběrové kávy, hledají inspiraci a chtějí se dozvědět zajímavosti z kávového průmyslu. „Naším záměrem je, aby výběrová káva byla dostupná a srozumitelná pro širokou veřejnost, od začátečníků až po profesionály v oboru,“ uzavřel Kristián Kříž.

