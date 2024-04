K aktuální úplatkářské kauze na libereckém magistrátu se vyjádřil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Na čtvrteční tiskové konferenci reagoval na skutečnosti, které se v souvislosti s ním objevily v některých médiích. Přiznal, že v úterý 9. dubna podával policii vysvětlení. Odmítl ale, že se to týkalo právě aktuální kauzy na magistrátu, v níž bylo obviněno sedm lidí.

Martin Půta, vyjádření k liberecké korupční kauze | Video: Jiří Louda

Policie provedla nečekanou razii na liberecké radnici a v sídle společnosti Syner v úterý a obvinila celkem sedm lidí v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na opravy komunikací a přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby.

Server Náš Liberec pak přinesl zprávu o tom, že policie v úterý provedla domovní prohlídku i u hejtmana Martina Půty. „Rád bych předešel spekulacím a spojení s libereckou kauzou. Otevřenost v komunikaci považuji za samozřejmou a férovou. Snažím se ji dvanáct let jako hejtman vždy dodržovat, proto chci i informovat o událostech, které se staly tento týden," řekl hejtman na tiskovém briefingu v úterý 9. dubna. „V úterý jsem policii podal vysvětlení a poskytoval další součinnost. Z informací, které vím a z otázek, na které jsem odpovídal, chci konstatovat, že to nijak nesouvisí s kauzou kolem veřejných zakázek na liberecké radnici a není to spojeno s firmami ani osobami, které jsou teď veřejně zmiňovány,“ doplnil.

„Podepsal jsem závazek mlčenlivosti, který jsem 100 % splnil a dodržel. Ovšem z dotazu, který jsem včera odpoledne obdržel z redakce Náš Liberec a z jejího dnešního článku, je evidentní, že někdo slib mlčenlivosti nedodržel,“ doplnil Půta na sociální síti X s tím, že dalšími odpověďmi by porušil uloženou mlčenlivost, kterou on i jeho advokáti zachovali a nadále zachovávají.

Půta je přesvědčený, že jako hejtman postupoval správně a udělal kroky ve prospěch Libereckého kraje. „Nejsem si vědom toho, že bych se dopustil nějaké trestné činnosti,“ zdůraznil s tím, že byl policií vyzván k vydání počítače a telefonu, což učinil, a policie potom upustila od provádění domovní prohlídky.

Podle webu Náš Liberec by se měla celá záležitost týkat plánované výstavby obří elektrárny v Ralsku. Tuto informaci Půta nerozporoval. Liberecký kraj začal o fotovoltaice uvažovat na podzim roku 2021 v souvislosti s energetickou krizí a nárůstem cen energií. Potom byla zpracována studie Vysoké školy báňské Ostrava, která je veřejně dostupná a byla projednávána ve speciální komisi pro rozvoj a revitalizaci Ralska.

Probíhají předběžné tržní konzultace, které nebyly ukončeny. „To znamená, že neexistuje ani zadávací dokumentace, podle které by se elektrárna soutěžila, a v samosprávě nepadlo žádné rozhodnutí o tom, jakou z těch pravděpodobných možných cest půjdeme, protože to bude předmětem jednání o dokumentu, který uzavře předběžné tržní konzultace,“ uvedl hejtman Libereckého kraje.

Cílem vybudování fotovoltaické elektrárny v Ralsku je především energetická soběstačnost Libereckého kraje. Produkovat by ročně měla až dvojnásobek energie, kterou potřebuje kraj pro provoz svůj a svých příspěvkových organizací.

