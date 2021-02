Už před několika dny v Jilemnici navýšili počty lůžek pro covidové pacienty na 61, přesto už v úterý měli další tři pacienty navíc. „Připravujeme další jednotky, ze státních hmotných rezerv jsme dostali asi dvacet přístrojů. Teď zaškolujeme personál,“ přiblížil ředitel MMN Jiří Kalenský. Jilemnice leží v okrese Semily u hranic s izolovaným okresem Trutnov.

Podle vývoje nemocnosti za posledních několik dní počítá nemocnice s tím, že i nastavená kapacita nemusí stačit. „Během několika dní může přibýt až třicet nových pacientů potřebujících nemocniční péči,“ popsal Kalenský, který před nemocnicí vidí přinejmenším takovou výzvu jako v říjnu a listopadu, kdy kulminovala druhá vlna koronavirové pandemie. „Personál je unavený, vše je náročnější i tím, že se do těžkého stavu dostávají mladší a mladší ročníky, relativně zdraví lidé. To, co tito pacienti zažívají, je strašné i pro už vcelku otrlé lékaře,“ doplnil Kalenský.

Podobný stav je v Krajské nemocnici Liberec (KNL). „Stav je setrvale špatný,“ přiblížil mluvčí KNL Václav Řičář.

Aktuálně je v KNL 130 hospitalizovaných s covid-19, z toho 27 na lůžkách intenzivní péče. „Vzhledem k tomu, že došlo opět k nárůstu počtu pozitivních u veřejnosti, obáváme se nárůstu hospitalizací. Kapacitně jsme bohužel na hraně, i vyčerpáním personálu“ doplnil Řičář.

Ve středu 17. února leželo se stejným onemocněním 69 pacientů v Nemocnici Jablonec, z toho 12 na lůžkách intenzivní péče, což je strop běžného stavu JIP lůžek. Stav se mírně zvedá, čísla se v minulých týdnech držela kolem čísla šedesát a méně. „Přemýšlíme i o otevření dalšího covidového oddělení místo ORL, bohužel ale pro něj teď nemáme dostatek personálu,“ přiblížila mluvčí Nemocnice Jablonec Jana Válková.

Zcela obsazená lůžka pro intenzivní péči hlásí i nemocnice v České Lípě.

U pozitivně testovaných na covid-19 v Libereckém kraji začíná převládat britská mutace viru. Podle hejtmana Martina Půty se podílí na 60 procentech celkového počtu odhalených onemocnění. Britská mutace je mnohem více infekční a zřejmě způsobuje i horší průběh nemoci. „I proto asi čísla na Semilsku, přesněji Jilemnicku, které sousedí s Trutnovskem, v posledních dnech výrazně rostou,“ poznamenal Půta.

Podle dat epidemiologů jsou zatím nejméně zasaženy okresy Česká Lípa a Liberec – za sedm dní tu evidují zhruba 430 nemocných na sto tisíc obyvatel. Na Jablonecku je už číslo vyšší – 591. Nejhorší situace je na Semilsku, kde se míra onemocnění vyšplhala na 782 na sto tisíc obyvatel.

Že má uzavřené Trutnovsko vliv na počty onemocnění i na Jilemnicku, dokazuje i žebříček deseti obcí Libereckého kraje s největším počtem onemocnění na tisíc obyvatel. Pět obcí ze žebříčku sousedí bezprostředně s Královéhradeckým krajem.

Jedním z mála pozitivních čísel je počet nemocných zdravotníků, který se snižuje. Jde přitom o významný pokles. K sobotě evidoval Liberecký kraj 131 pozitivních zdravotníků, relativně nedávno jich bylo hodně přes tři sta. „Jsme tedy dnes na třetině nedávných počtů, které významně klesají každý týden. Jednoznačně se promítá efekt očkování,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Vladimír Richter.

Jak politici, tak zdravotníci se shodnou na tom, co nadále dělat. „Důležité jsou čtyři R: ruce, roušky, rozestupy, rozum. Já bych k nim přidal další R jako respekt k lidem s jiným názorem. Rozčílení části lidí po opětovném schválení nouzového stavu sice chápu, ale to situaci neřeší. Čísla ukazují, že situace dobrá není, naopak vidíme tendenci ke zhoršování v dalších dnech a týdnech,“ zmínil hejtman Půta.

„Poproste za nás lidi, ať jsou ohleduplní. Žádná vláda, žádné nařízení nám nepomůže, to musíme chtít všichni dohromady,“ doplnil Jiří Kalenský.