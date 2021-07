V Liberci pod Ještědem se v neděli 18. července poprvé uskutečnil KamzíkFest. Na čerstvém vzduchu v přírodě byl pro děti a dospělé připraven bohatý program, který se nesl v duchu přátelské atmosféry.

Kamzík poprvé zavítal do Liberce. | Foto: Kristýna Hartmanová

Při vstupu do areálu na děti čekal pohádkový Kamzík Les, který byl plný kouzelných bytostí. Při plněný různých a zábavných úkolů se děti dostávaly na stopu kamzíkovi, kterého mohly objevit na konci své dobrodružné výpravy. Při plnění úkolů nezůstávaly pozadu ani dospělí, kteří poctivě plnili úkoly spolu s dětmi. „Moc se nám tu líbí. Po včerejším upršeném počasí je to změna. Vnučka je nadšená, baví ji to a my se rádi pobavíme s ní,” řekl pan Horáček.