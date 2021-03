Podle starosty Petra Krále projíždí běžně centrem města až 1 100 kamionů denně. „Osmdesát procent z nich navíc projede Mimoní přes den. Lidé jsou z toho nešťastní. Mají popraskané domy. Silnice se rozpadá, jsou tam zničené kanály a degradované podloží. Na ostatních silnicích jsou vyjeté koleje. Všude je hluk a prach,“ popsal Deníku Král.

Zákaz vjezdu kamionům na silnici z Mimoně do Novin.Zdroj: Archiv města MimoňKamiony využívají objízdnou trasu přes Mimoň po Malé ulici, která spojuje dvě silnice druhé třídy. „To nejde, protože to je silnice města. Požadujeme zákaz transitu nad 12 tun do Malé ulice. Fungovalo by to stejně jako v Německu, Rakousku nebo Francii, kde prostě kamiony na silnice II. a III. třídy nepouští. Pokud tam řidiči stejně vjedou, dostanou tučnou pokutu 2 až 3 tisíce eur,“ vysvětlil starosta.

Problém s transitem není nový. Největší nárůst dopravy přišel podle Krále už v roce 2005. Pak se situace dále zhoršovala. Starosta Mimoně vidí řešení v umístění značek se zákazem vjezdu pro kamiony. Kraj chce zrušit zpoplatnění silnice, aby nedocházelo k objíždění úseku přes Mimoň. „Proti zpoplatnění silnice jsme byli od okamžiku, kdy se tento plán na Ministerstvu dopravy objevil. Zmíněný úsek z Jestřebí na hranici kraje totiž mohou řidiči, kteří se chtějí placení mýta vyhnout, objet po krajských silnicích, a tím je neúměrně zatěžovat,“ řekl hejtman Martin Půta.

„Na toto téma jsme jednali s ministrem dopravy a také s předsedou Asociace krajů České republiky již minulý týden. Oba přislíbili, že se budou touto problematikou zabývat. Není to totiž v rámci České republiky ojedinělý případ,“ dodal.

Objížďky vedou po silnicích II/268 z Mnichova Hradiště na Mimoň, II/262 z České Lípy na Zákupy a Nový Bor a II/270 z Mimoně na Jablonné v Podještědí. „Hlavním problémem této objízdné trasy je skutečnost, že vede zastavěným územím Mimoně, zčásti dokonce přímo centrem města,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. Dodal, že Mimoň není jediné zatížené město. „Týká se to také České Lípy, Nového Boru nebo Jablonného v Podještědí,“ zmínil.

Liberecký kraj proto nechal zpracovat projekt na dopravní značení, které by zamezilo vjezdu nákladních aut na tyto silnice. „Policie České republiky jej však nepovolila na silnice umístit. Chtěla nejprve doložit průzkumem, že tranzitní doprava využívá objížďky po krajských silnicích. To jsme však doložit nemohli, protože právě tyto silnice procházely rekonstrukcemi s dopravními omezeními,“ popsal Sviták. Rekonstrukce a omezení mají skončit letos. „Až budou opravy hotové a silnice průjezdné, chceme se znovu vrátit k otázce umístění zákazového dopravního značení,“ dodal.

Podle starosty Mimoně ale policie nemá pravomoc něco povolit nebo zakázat, ale pouze doporučit či nedoporučit. „Finální rozhodnutí by mělo být na úředníkovi. Navíc to celé odporuje metodice Ministerstva dopravy, podle které lze zákazovou ceduli umístit tam, kde existuje objízdná trasa,“ řekl král.

Ta podle něj vede přes Liberec. „Z Mladé Boleslavi do Jablonného je to přes Liberec o 5 minut rychlejší než přes Mimoň,“ porovnal Král. Jako důkaz proveditelnosti uvedl, že zákazovou ceduli už umístil na krajskou silnici III. třídy z Mimoně přes Vranov do Novin. „Cedule tam je, kamiony tam nejezdí, tak proč to nejde na silnici nižší třídy?“ uvedl Král.

Hejtman Půta vyjádřil podobný názor. „Když se něco nechce, tak se zadá za úkol vypracovat studie, která pak poslouží k tomu, aby se našlo něco kvůli čemu to neprojde,“ míní.

Dalším úsekem, kde se od 1. ledna 2020 platí mýtné, je silnice I/35 ve směru z Turnova na hranici kraje ve Ktové. Zde kraj o požadavku na odnětí povinnosti platit mýto neuvažuje. „V tomto případě zpoplatnění nepřineslo obyvatelům kraje ani řidičům žádné komplikace. K tomuto úseku totiž neexistuje adekvátní objízdná trasa,“ vysvětlil Sviták.

Rada kraje tento týden schválila zaslání požadavku o vyřazení části silnice I/38 ze seznamu silnic první třídy, kde se platí mýto, Asociaci krajů České republiky. Ta oslovila kraj s žádostí o spolupráci při sbírání dat pro rozšíření mýtného systému na silnicích prvních tříd.