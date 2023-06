Noc, temná ulice, svítí veřejné osvětlení. Je tu pár výkopů kvůli havarijnímu stavu. Partu mladíků posilněných alkoholem nenapadne lepší zábava, než do výkopů naházet dopravní značení. Bude legrace, až sem vjede nějaký automobil. Jenže ouha, během chvilky se do ulice v centru Liberce vřítí vozidlo zdejší Městské policie.

Kamerový systém. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Drahomír Stulír

Mladíci netušili, že jsou pod dohledem kamer a byli překvapeni rychlou přítomností libereckých strážníků. „Dopravní značky výrostci vrátili na svá místa a strážníci tak zabránili ohrožení chodců i vozidel,“ řekla mluvčí Městské policie Liberec Daniela Bušková.

Kamerové systémy zkrátka pomáhají. Nejen k pořádku v ulicích, ale i k vyhledávání podezřelých nebo hledaných osob. „Díky kamerovému systému jsme zadrželi chovance diagnostického ústavu na útěku, kterého operátor zjistil podle popisu osoby, nebo pachatele, který chtěl dlažební kostkou rozbít výlohu obchodu,“ doplnila Bušková.

Městská policie v krajském městě (MP Liberec) disponuje sítí 68 kamer, z toho je šest mobilních. Ty strážníci mohou přesunovat dle libosti. Hlavně na místa, kde se objevil jakýkoli nežádoucí jev nebo tam, kde je riziková situace předvídána.

Policejní rada: Moderní kamery dokáží upozornit na podezřelé i neobvyklé situace

První kamery se v ulicích Liberce objevily v roce 1998 a bylo jich osm. Od té doby systém prošel několika modernizacemi a mohutným rozvojem. A není všem dnům konec, na letošek hlásí MP Liberec další rozšiřování kamerového systému. Přesněji řečeno městského kamerového a dohlížecího systému. „V tomto roce připravujeme v rámci dotací z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra poslední dva panoramatické kamerové body, a to na Soukenném náměstí a na náměstí Dr. E. Beneše,“ potvrdila mluvčí MP Liberec Daniela Bušková.

V Liberci zajišťují kamerové body dohled zejména v centru města a na velkých sídlištích. Každý rok se systém rozšiřuje a nejstarší kamery modernizují. „Naším cílem je zajistit nejmodernější technologie, které povyšují inteligenci kamerového systému, jako je například inteligentní analytický software,“ popsala mluvčí MP Liberec.

Unikátní kamera v Jablonci

V sousedním Jablonci nad Nisou je městský kamerový systém tvořen 38 kamerovými body a na nich je 48 kamer. „Kromě toho máme k dispozici dvě mobilní kamery pořízené v roce 2021 s pomocí dotace Ministerstva vnitra. Systém je doplněný i o funkci inteligentní analýzy výstupů na dvou kanálech,“ přiblížil manažer prevence kriminality MP Jablonec nad Nisou Tomáš Svačina.

Pět oznámení. Do ulic Jablonce se sjíždí i policisté z krajského ředitelství

Jablonecký kamerový systém doplňuje nová unikátní mobilní kamera instalovaná v jednom z vozů městské policie. „Kamery ve vozech využíváme běžně již několik let, ale jen se záznamem. Ta nová je napojena přímo na dispečink. Operační tak může reagovat na eskalaci situace přivoláním další hlídky,“ doplnil Svačina. Kamera posílá signál přímo do dispečinku přes mobilní síť, měla by tedy snímat prostor před sebou non-stop. „Takovou kameru máme jako první městská policie v republice,“ dodal ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

Dobrá spolupráce v Lípě

Třicet šest kamer hlídá ulice České Lípy. „Mobilní kamery jsou ve městě umísťovány na konkrétní místa, kde je zvýšená trestná činnost nebo přestupkové jednání obyvatel a kde je potřeba tyto jevy podchytit a zdokumentovat. Jde ale také o prevenci, o předcházení trestné činnosti,“ přiblížil ředitel Městské policie Česká Lípa Vladimír Jeník.

Na využití poznatků z kamerového systému pravidelně strážníci spolupracují s Policií ČR. Celkem za loňský rok předali policistům 267 záznamů z kamerového systému, přičemž mnoho z nich vedlo k usvědčení pachatelů. „S Policií ČR máme pravidelné porady. Jinde to není až tak samozřejmé, troufám si tvrdit, že tady v České Lípě jsme příkladem ve vzájemné spolupráci řadě jiných měst,“ poznamenal Jeník.

Mobilní kamery se osvědčili i českolipským strážníkům. „V nejbližší době přibydou další mobilní zařízení, která je možno umístit prakticky kamkoliv. Podmínkou je elektrická energie a dosah signálu mobilního operátora, což ve městě není problém,“ doplnila mluvčí strážníků Eva Vlastníková.