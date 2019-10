Multikino CineStar Liberec si připravilo pro rodiče s dětmi speciální program. Promítat se bude animovaný film Sněžný muž.

Sněžný muž. | Foto: CineStar Liberec

V neděli 20. října se koná Dětská neděle, která zahrnuje bohatý doprovodný program. A na co se mohou návštěvníci těšit: malování na obličej a airbrush tetování, dětské dílničky na motivy filmu, bohatá tombola a balónky, dětské disko s Astylem Liberec a ochutnávka zmrzliny Fruitismo. „Neděle je z pohledu návštěvnosti význačná největším podílem rodičů s dětmi. Proto jsme tuto akci zaměřili právě na tento den, abychom umožnili zapojení do programu co nejširšímu počtu dětí,“ doplnil generální manažer pobočky Jaroslav Vrabec.